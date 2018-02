Mimizan, France

L'agression du joueur de l'UA Mimizan (Landes) remonte au 11 février 2018 lors d'un match contre Gradignan (Gironde) du championnat Honneur du comité côte d'argent. Depuis, le joueur a été exclu d'un club "en difficulté, il n'avait pas besoin de cela" avoue même un membre. Si une sanction contre le joueur est à prévoir, le club pourrait aussi être pénalisé.

Les sanctions sont variables

Des violences contre des membres du corps arbitral ont déjà eu lieu ces dernières semaines dans les Landes à Gabarret et Biscarrosse. Les sanctions ont été lourdes mais différentes :

140 semaines de suspension contre le joueur de Biscarrosse

126 semaines contre celui de Gabarret

Des sanctions de deux ans et demi à trois ans qui ont été prononcées ces dernières semaines. Mais l'agression de Mimizan est sans précédent. "Le délégué aurait même pu mourir vu la violence du coup de poing" selon certaines personnes présentes sur place. Pour juger le joueur, une procédure exceptionnelle et rare sera mise en place: une commission "mixte" réunissant la commission de discipline (qui va juger les faits, le joueur) et des règlements (qui va statuer sur l'arrêt du match et l'équipe recevante).

Deux sortes de sanctions sont possibles :

contre le joueur : il peut même être radié à vie sur proposition de la commission à la Fédération Française de Rugby

sur proposition de la commission à la Fédération Française de Rugby contre le club : il risque une amende et une interdiction de jouer à domicile pendant plusieurs matchs.

L'UA Mimizan s'est désolidarisé de l'agression de son ex-joueur dans les heures qui ont suivies et signifié, depuis, son exclusion du club par écrit. Son président, ainsi que ceux des neuf autres clubs du championnat Honneur du comité côté d'argent, sont réunis ce mercredi soir à Gradignan (Gironde) pour réfléchir sur cette situation tendue.