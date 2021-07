Landes : le Stade Montois Rugby présente son effectif pour la saison 2021/2022

Le Stade Montois Rugby a présenté officiellement son effectif pour la saison 2021/2022, ce mercredi 21 juillet, à ses partenaires puis aux supporters . Après une saison chaotique où les Jaune et Noir ont lutté pour le maintien avant de terminer à la dixième place du championnat de Pro D2. Même si le club vise mieux la saison prochaine, ses dirigeants préfèrent rester modestes dans les objectifs : "figurer parmi les 20 meilleurs du rugby professionnel" a déclaré le manager du SMR Patrick Milhet.

Un effectif de 40 joueurs

L'effectif a été renforcé puisque le nombre de joueurs passe de 27 à 40. Il compte joueurs 32 professionnels et 8 espoirs. L'équipe est renouvelée d'un tiers. "C'est un effectif beaucoup plus équilibré, beaucoup plus riche et beaucoup plus complet en terme de nombre. On a essayé de doubler voire de tripler les postes pour avoir une équipe homogène et surtout de qualité quels que soient les acteurs sur le terrain" commente le coach du Stade Montois Rugby Julien Tastet.

Le club compte notamment sur l'arrivée du centre international argentin Lucas Mensa : "un joueur qui n'a rien à faire ici et qui a un niveau de Top 14" selon Julien Tastet . Le coach Jaune et Noir salue, par ailleurs, les recrutements du troisième ligne en provenance des Samoa et de Nouvelle-Zélande Samuel Slade "qui peut devenir une attraction cette année" mais aussi des jeunes comme le pilier issu du centre de formation Mattéo Lalanne (20 ans) et le troisième ligne Theo Banos (20 ans) "qui sont l'avenir du club et qui ont surement un avenir à l'étage du dessus" .

Le retour de Stéphane Prosper

Cette saison 2021/2022 marque aussi le retour de l'ancien joueur, ancien entraineur du Stade Montois Rugby, Stéphane Prosper. Le nouvel entraineur des arrières est un pur produit Jaune et Noir. Il a été formé, a joué puis a entrainé le SMR de 2004 à 2013 avant de partir à Agen. Stéphane Prosper est donc de retour après 8 ans passées à entrainer Agen puis Castres. "Je ressens beaucoup de joie, beaucoup d'excitation et l'envie de relever un gros challenge avec le Stade Montois qui sort d'une saison difficile. L'objectif est de remettre le Stade Montois à sa place parmi les 20 premiers clubs de rugby professionnels français " confie-t-il.

Stéphane Prosper, ancien joueur puis entraineur du Stade Montois Rugby revient chez les Jaune et Noir après 8 ans à Agen puis Castres © Radio France - Leïla Benjelloun

Un déplacement à Narbonne pour la reprise de la Pro D2

Le championnat de Pro D2 reprend le 27 août avec un déplacement à Narbonne, le promu. Auparavant le Stade Montois dispute deux matches amicaux : le 3 août à Millau avant de recevoir Agen le 13 août.

Le tableau de l'effectif 2021/2022 du Stade Montois Rugby