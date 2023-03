Landes : une stèle dévoilée à Biscarrosse en hommage à Max Brito, "l'enfant du pays"

Ce dimanche 12 mars 2023 une stèle en hommage à l'ancien joueur de rugby biscarrossais et ancien international ivoirien Max Brito est dévoilée à Biscarrosse (Landes).

Près de trois mois après sa disparition, Biscarrosse (Landes) rend hommage à Max Brito, ancien joueur de rugby du club et ancien international ivoirien. Une cérémonie se tient ce dimanche 12 mars 2023 à 12h au stade Ducom.

La municipalité de Biscarrosse et le club de rugby vont dévoiler à cette occasion une stèle dans l'enceinte du Stade Ducom en présence du monde du rugby local et de la famille de Max Brito. L'ancien joueur, resté tétraplégique après un match de la Côte d'Ivoire lors de la coupe du monde de rugby 1995, est décédé en décembre dernier à l'âge de 54 ans. Il avait commencé le rugby et fait sa carrière dans le club landais du Biscarrosse Olympique Rugby.

"Max restera pour nous un joueur emblématique du B.O Rugby"

Cet hommage était tout naturel pour le club, "C'est quelqu'un d'important pour Biscarrosse qui a porté les couleurs du Biscarrosse Olympique pendant très longtemps" rappelle Joël Artigues, le président actuel du club, "quand je suis arrivé dans la région, je l'ai vu jouer au centre à Biscarrosse en fédérale 3" se souvient ce dernier. "C'est l'enfant du pays à qui est arrivé ce grand malheur que l'on regrette" confie Joël Artigues qui poursuit, "Max aimait beaucoup Biscarrosse et Max restera pour nous un joueur emblématique du B.O Rugby."

Un hommage mené par le club et par la municipalité et auxquels assisteront notamment les proches et les membres de la famille de Max Brito, ainsi qu'Albert Brisson, ancien dirigeant du B.O lorsque Max Brito en portait les couleurs.