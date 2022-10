Laure Sansus, entre excitation et appréhension avant sa première Coupe du monde de rugby

On la compare souvent à Antoine Dupont. Laure Sansus, 28 ans, demie de mêlée du XV de France Féminin et du Stade Toulousain a été élue meilleure joueuse du Tournoi des six nations cette année. Ce samedi 8 octobre, à 3h15 du matin, heure française, elle affrontera avec les Bleues l'Afrique du Sud pour son premier match en Coupe du monde de rugby féminin.

France bleu : Comment vous vous sentez si près de ce premier match contre l'Afrique du Sud ?

Laure Sansus : Le premier sentiment, c'est l'excitation. Ça fait longtemps qu'on attend ça et là, ça y est, la compétition va démarrer. Donc je pense que c'est l'excitation qui prime.

Ça fait déjà bien 15 jours que vous êtes en Nouvelle-Zélande, mais le décalage horaire, ça va ?

Oui, on a eu le temps de s'acclimater. C'est bon, on est sur les bons fuseaux maintenant. Mais on a eu quelques jours un peu dans le mal où on était complètement décalés. Là, ça y est, on est adaptés à l'heure locale.

C'est votre première Coupe du monde, il y a une appréhension particulière ?

Oui, il y a une appréhension. C'est un format que je n'ai jamais joué. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Donc oui, c'est excitant. Je suis curieuse de voir comment ça va se passer, après c'est quand même le but ultime dans une carrière donc j'ai hâte que vraiment ça commence.

C'est un peu pour vous aussi l'apothéose d'une année un peu particulière, non ? Parce que certes, vous êtes en équipe de France depuis six ans, mais vous avez un peu explosé aux yeux du grand public cette année, avec votre titre de meilleure joueuse du Tournoi des six nations, de meilleure Française de l'année aussi. Ça vous donne un statut particulier ?

Non, je n'ai pas la sensation d'avoir un statut particulier. La saison, c'est vrai, a été complète pour moi, que ce soit avec ces récompenses ou avec le titre de championne de France avec le Stade. Mais non, je n'ai pas la sensation d'avoir un statut particulier. Je suis au service de l'équipe et si je peux faire de bonnes performances, ça servira à l'équipe. J'espère réitérer les mêmes performances pour qu'on puisse aller le plus loin possible dans cette compétition.

Évidemment, on vous compare souvent à Antoine Dupont, parce que vous êtes dans le même club, vous avez le même poste de demi de mêlée. C'est plutôt flatteur pour vous. Est-ce que vous vous connaissez avec Antoine ?

On se connaît plutôt de loin. On joue dans le même club, mais bon, on se voit pas souvent. On a eu un peu le même parcours, parce qu'il est passé par Jolimont comme moi. C'est vrai que cette année, cette comparaison a été faite de nombreuses fois et je la prends toujours avec plaisir. Quand on voit l'envergure d'Antoine et les prestations qu'il fait, c'est toujours flatteur d'être comparé à lui.

Vous sentez quand même que vous avez un rôle à jouer dans la médiatisation du rugby féminin ?

Je pense qu'on a toutes un rôle à jouer, que ce soit le collectif ou individuellement. Et si moi je peux permettre au rugby féminin d'évoluer, je le fais avec plaisir. Mais je pense que ça va des plus jeunes aux plus anciennes, au collectif. Voilà, on a toutes un rôle à jouer pour que le rugby féminin explose le plus possible.

Vous, vous avez démarré quand vous étiez toute petite du côté de Labastide-Beauvoir. Ensuite, vous êtes allée à Saint-Orens. Vous avez connu Fonsorbes avant d'aller au Stade Toulousain. Quel regard aurait la petite Laure qui a commencé comme ça dans les petits clubs de Haute-Garonne, sur la carrière internationale que vous avez désormais ?

Je pense que comme beaucoup, je n'aurais jamais imaginé en être là aujourd'hui. J'ai commencé le rugby, je jouais avec les garçons. Je ne connaissais quasiment rien du rugby féminin. Bizarrement, je ne voulais pas jouer avec des filles, je voulais rester avec mes copains, donc ça a été dur pour moi de passer avec les filles. Et après, le cheminement s'est fait petit à petit. J'ai toujours essayé de faire mon maximum et sans forcément me fixer l'objectif de faire une carrière en équipe de France ou quoi que ce soit. Pour moi, l'essence, ça a été de prendre du plaisir le maximum, de m'éclater le plus possible. Et je suis fière de ça parce qu'aujourd'hui, en gardant cet état d'esprit là, j'ai réussi à faire une belle carrière.

Quand est-ce que vous avez su que vous alliez faire du rugby votre vie, votre carrière ?

Franchement, je ne l'ai jamais envisagé. Parce que le rugby n'était qu'un passe-temps, on n'avait pas de contrat quand j'ai démarré, c'était vraiment un amusement et ça fait que très récemment, ça fait trois ans, que je suis sous contrat avec la Fédération. Donc c'est vrai que je me suis toujours protégée de la déception et du fait que la vie normale soit obligée de prendre le dessus. Et je me suis toujours empêchée de rêver à plus, les contrats, je les voyais de loin et je me suis dit si un jour ça m'arrive, tant mieux. Mais j'ai toujours assuré mes arrières et préparé mon à côté.

C'est vrai que vous faites partie des rares professionnels du rugby sous contrat avec la Fédération. Vous êtes une trentaine en France. Ça vous va ce côté encore un peu amateur du rugby féminin ? On a interviewé Audrey Abadie, l'ancienne ouvreuse des Bleus qui joue encore à Blagnac, elle dit "moi, ça me va parce que j'ai peur que l'argent, le côté professionnel, entrave un peu le côté familial du rugby féminin". Vous aussi, vous craignez ça ?

Je suis un peu partagée, je pense qu'aujourd'hui on va avoir la nécessité de rentrer dans un monde professionnel, même dans les clubs. Si on veut aller encore plus loin, si on veut réussir à médiatiser le championnat, si on veut réussir à faire que les filles se préparent de mieux en mieux, que les structures soient adaptées, je pense qu'on sera obligé d'arriver au monde professionnel. Mais comme Audrey, je pense que le côté amateur, famille, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, à toutes, en tout cas, à notre génération. Mais je pense qu'à terme, il faudra arriver à professionnaliser un peu tout ça pour que le championnat en devienne attractif, que les sponsors arrivent, que les clubs se jettent dedans. Donc je pense que le côté familial, nous va bien et on s'y retrouve. Mais je pense que les générations qui arrivent le connaîtront peu.

En parlant de famille, on est allé voir la vôtre du côté de Toutens, dans le Lauragais, ils sont neuf à partir bientôt en Nouvelle-Zélande. Ils vous ont toujours soutenus, y compris quand c'était rarissime d'avoir une fille qui fait du rugby dans la famille ?

Oui, moi j'ai la chance d'avoir une famille où depuis que je suis toute petite, je joue du rugby et ça n'a jamais réellement été une question. Ça a toujours été comme ça. Depuis que je suis toute petite, je joue au rugby. Toute ma famille tourne autour du rugby, donc ça les a jamais choqués. J'ai joué avec des garçons, ça n'a jamais posé de problème. Ils m'ont toujours suivi sur tous les matchs, que ce soit en club ou en équipe de France. Et c'est vrai que ça n'a jamais été un débat. Finalement, que je joue au rugby, en étant une fille, ça a toujours été normal.

Laure, vous avez 28 ans. A priori, c'est votre dernier Mondial, vous arrêtez le rugby après la compétition ?

Oui, c'est ça. Ce sera mon premier, mon dernier du coup.

Vous ne retrouvez pas l'élite avec le Stade Toulousain non plus ?

Non, non. Moi, c'était ma dernière saison. J'ai eu la chance de finir sur un titre donc je laisse la place aux petites jeunes. Pour moi, c'est terminé, que ce soit en club ou en équipe de France.

Et bon, vous n'avez pas la tête à ça là maintenant, mais ce sera quoi votre vie d'après ?

Ce sera une vie normale. C'est à dire que je reprends mon contrat en temps plein au Stade Toulousain, dans la logistique et après, je vais tranquillement voir pour basculer sur de l'entraînement. Mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est d'avoir du temps pour moi et d'en profiter.