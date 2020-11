Laurent Arbo (préparateur physique, MHR) : "A cause de la pandémie, tout le temps sur le qui-vive"

Alors que Montpellier n'a disputé que six matchs depuis le début de saison, et qu'il a fait face à quatre reports en raison de la pandémie de coronavirus (Stade Français, Lyon et Castres à deux reprises), la saison est un véritable casse-tête pour l'ensemble des salariés du MHR, et notamment pour les préparateurs physiques, qui doivent sans cesse revoir leur copie.

Entretien avec Laurent Arbo, en charge de la performance au MHR (10 novembre 2020)

La pire des saisons possibles pour un préparateur physique ?

En effet, quand on veut planifier une saison rugbystique, voire des semaines de travail, c'est pas une saison facile. Après, on était déjà bien obligé de s'adapter, c'est un peu le principe de notre métier, par rapport aux blessures et aux méformes. On multiplie les adaptations. Ce n'est pas simple tous les jours. Mais bon, on ne rentre pas dans la routine au moins.

Qu'est ce qui est le plus compliqué ?

Nous, quand on calcule une charge de travail pour la semaine, on calcule un nombre de kilomètres que va devoir faire le joueur, l'intensité qu'il va mettre, les accélérations, tout ça est calculé à l'avance par rapport à une charge passée. Quand on nous annonce le jeudi qu'on ne va pas jouer, ça veut dire remplacer le match, ça a veut dire qu'il faut réadapter les entraînements, par rapport à la charge que le joueur va avoir, afin d'être bon sur le terrain et sur le match qui va arriver la semaine d'après.

Est-ce différent en fonction des postes ?

Ceux qu'il faut surveiller le plus, ce sont ceux qui ont moins de temps de jeu que les autres. A eux, qui rentrent parfois vingt minutes, on va leur mettre une charge en plus, parce que dans quinze jours ou trois semaines, ce sont des joueurs qui peuvent devoir faire un match entier ou commencer. Et s'ils ne sont pas prêts à accepter cette charge de travail que va leur imposer le match, ils risquent des blessures. On essaie donc d'être le plus précis possible sur cette charge, pour que le joueur puisse être en forme optimale le jour où on va lui demander de jouer.

Sans compter qu'il faut aussi composer avec les joueurs qui reviennent d'une contamination à la Covid-19 ?

Tout à fait. Quand le joueur revient, il doit être à 80% de sa fréquence cardiaque maximale, avant d'avoir repassé un test cardiaque. Une personne qui est à 200, elle ne peut pas aller au delà de 80% des 200. On travaille dans cette zone, et quand on a le feu vert médical, on peut dépasser. Cela prend du temps. Un joueur, quand il perd trois semaines de travail physique et de charge, c'est très important pour lui et ça peut être très grave pour l'avenir. Quand un joueur a passé trois semaines sans rien faire, il ne faut donc pas vouloir mettre de suite une charge supplémentaire, plus que de raison, pour rattraper. On est toujours en train de jongler sur cette ligne. Ce n'est donc pas évident.

Les liens entre les préparateurs physiques et le corps médical sont-ils plus forts, aujourd'hui ?

Oui, les problèmes actuels ont amplifié les relations et les communications avec le pôle médical et le pôle sportif. Cela rajoute des réunions. On est obligé de changer les plannings du jour au lendemain, ce qu'on avait planifié pour l'entraînement. On est tout le temps sur le qui-vive. On se dit : demain on a un test PCR, peut-être que demain soir on aura trois cas, que le match sera annulé, et alors qu'est-ce qu'on fait ? Mais on avait préparé les joueurs à ce que ça arrive souvent dans la saison. On leur avait dit de bien rester concentrer sur les objectifs et de rester en éveil, pour dépasser la frustration. Cela nous demande aussi à nous d'être inventif dans ce qu'on propose.