Laurent Marti, président de l'UBB, invité spécial de France Bleu Gironde ce mercredi

A trois jours du match de l'Union Bordeaux-Bègles face à Toulon, le président Laurent Marti viendra commenter, de 8h à 8h30, le début de saison de l'équipe girondine, le nouveau cycle qui s'amorce à l'UBB, la modernisation du rugby et les dérives qu'elle entraîne.

Après avoir refermé le chapitre de ses dix premières années passées à la tête de l'UBB, celui qui a ramené le rugby de haut niveau à Bordeaux espère voir encore grandir un club pour lequel il consacre énormément d'énergie. Président passionné, Laurent Marti partage son temps entre ses obligations de chef d'entreprise et ce ballon qui parfois ne tourne pas rond. Cet été, il a annoncé que l'UBB entamait un nouveau cycle. Un changement de staff technique, un recrutement basé sur une jeunesse à fort potentiel et un projet de jeu plus en adéquation avec la réalité du rugby moderne. Laurent Marti viendra nous dire s'il rêve toujours de ramener le bouclier de Brennus en Gironde.