Saint-Savin, France

A 39 ans, Julien Bonnaire vient d'être nommé entraîneur du XV de France chargé de la touche aux cotés du nouveau sélectionneur Brunel. La Fédération française de rugby l'a annoncé ce mercredi après-midi. La nomination de celui qui fut formé au CSBJ est aussi une reconnaissance pour le rugby isérois. Julien Bonnaire était d'abord tennisman quand il s'est mis au rugby à Saint-Savin, en Nord-Isère, à l'âge de 19 ans. Il est rapidement repéré par Michel Couturas qui le recrute en 1999. Il joue au CSBJ jusqu'en 2007 au poste de 3ème ligne. Il joue une demi-finale du championnat en 2005 et connait sa première sélection contre l'Ecosse dans le tournoi des 6 nations 2004. Le XV de France est alors entraîné par Bernard Laporte. Bonnaire est l'un des meilleurs preneurs de balle en touche. Et forcément, Bourgoin-Jallieu n'a plus les moyens de le retenir. Il est recruté par Clermont-Ferrand avec qui il est champion de France en 2010. Il dispute la finale de la coupe du Monde 2011. Et termine sa carrière internationale l'année d'après avec 75 sélections. Il termine sa carrière tout court, l'été dernier après 2 saisons à Lyon. Il a fait partie de la cellule technique chargée de faire des propositions pour remettre le XV de France en meilleure situation.