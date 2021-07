Le Biarritz Olympique convoqué par la Ligue après le match d'accession en Top 14 contre Bayonne

La Ligue nationale de rugby convoque le Biarritz Olympique devant sa commission de discipline après le match d'accession en Top 14 face à l'Aviron Bayonnais le 12 juin dernier. Une convocation qui ne porte pas encore sur le respect des règles sanitaires et le nombre de spectateurs en tribune.

Les dirigeants du Biarritz Olympique devront répondre aux questions de la commission de discipline et des règlements de la Ligue nationale de rugby le 26 août prochain. Ils ont reçu une convocation ce jeudi 15 juillet. La LNR s'interroge sur la présence et l'utilisation de fumigènes dans le stade Aguiléra, une animation d'avant-match contraire aux autorisations et le comportement du speaker pendant la rencontre.

Pas encore de convocation donc pour le non-respect présumé des règles sanitaires le 12 juin dernier et le dépassement de la jauge, au-delà des 5 000 spectateurs prévus. "Compte-tenu de l’ouverture par le Procureur de Bayonne d’une enquête préliminaire sur le respect des règles sanitaires applicables à la manifestation, la Commission se prononcera ultérieurement sur la convocation du club pour ces faits, en tenant compte des suites qui seront données à la procédure menée par les autorités judiciaires", écrit la Ligue dans un communiqué.