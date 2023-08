Le Biarritz Olympique sans licence de joueurs à quelques heures du début de la saison de Pro D2

Les débuts de saisons se suivent et se ressemblent pour le Biarritz Olympique . À quelques heures de l'ouverture du championnat de Pro D2, avec la réception de Colomiers à Aguiléra, le BOPB se retrouve sans licence. En effet, la Fédération Française de Rugby (FFR) vient d'adresser un courrier aux structures professionnelle et amateur, pour impayés sur les deux précédentes saisons, au moins. Un montant de 110.000 euros est réclamée par la FFR au Biarritz Olympique Rugby association, qui détient le compte commun affilié à la Fédé. Une section amateur qui a vu le départ de ses dirigeants - menés par David Couzinet - vendredi dernier , après quasi deux ans à la tête de l'amateur.

"L'histoire se répète, on a l'expérience, exprime le président du club pro Jean-Baptiste Aldigé. La SASP n'est pas mauvais payeur, comme on a pu dire ici et là. Aujourd'hui nos comptes sont à jour. On attend la facture de l'asso pour régler ce problème-là. Si elle arrive, ce sera fait dans l'heure. En ce qui concerne notre partie, on a 35.000 euros de licences pour la saison qui vient de se terminer, 50.000 probablement pour la précédente, puisque nous étions en Top 14. Pour le reste, je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai proposé à la FFR de régler directement la somme pour la SASP, elle ne veut pas de flux direct."

Un précédent en 2022

De son côté, Jean-Christophe Alnot, le nouveau président de l'amateur coopté par l'ancienne équipe dirigeante, dit découvrir le problème. Il explique être en contact depuis, avec la FFR, afin de trouver une solution rapide.

L'an dernier le BO s'était retrouvé dans une situation similaire , à une semaine du début de la saison. La section amateur du BO réclamait 316.000€ d'arriérés et refusait de régler les licences des joueurs professionnels à la FFR tant que cette dette n'était pas soldée. Finalement, la FFR avait débloqué les licences "à titre exceptionnel", signalait-elle en établissant un échéancier pour le paiement.