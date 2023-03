Le Biarritz Olympique condamné pour avoir empêché les journalistes sportifs de faire leur travail

La décision de la chambre civile du tribunal de Bayonne ne souffre d'aucune ambiguïté. Après l'audience du 2 janvier 2023, les juges ont rendu une décision ce lundi 6 mars en prenant en compte les arguments des deux parties. Ceux de l'Union des journalistes de Sport en France (UJSF), et ceux de la SASP Biarritz olympique Pays Basque (BOPB). La première reprochant à la seconde d'entraver le travail des journalistes qui suivent l'équipe de rugby du Biarritz olympique qui évolue dans le championnat de France de ProD2.

L'UJSF est une association syndicale qui défend les intérêts de plus de 3 000 journalistes spécialisés dans le sport. C'est à ce titre qu'elle a engagé une démarche judiciaire à l'encontre de la direction du BOPB, estimant qu'elle ne permettait pas aux journalistes de travailler correctement. À commencer par le refus d'accès d'un journaliste du quotidien Sud-Ouest à la tribune de presse du stade Aguilera le 30 août 2018.

L'affaire des casquettes

Plus tard, les 17 et 29 mars 2019, des casquettes (rouge et blanc) avec l'inscription "Make journalism honest again" (rendre le journalisme honnête) ont été distribuées aux spectateurs. Une référence au slogan repris par Donald Trump pendant sa campagne en 2016 : "Make America great again" qu'il arborait également sur des casquettes.

Le 10 août 2019, l'accès de la tribune de presse a été refusé à des journalistes au motif qu'il s'agissait d'une rencontre amicale. Le 14 août 2020, même sanction pour un reporter du quotidien Sud-Ouest. Dans le même ordre d'idées, le journaliste de France Bleu Pays Basque n'obtenait aucune réponse des joueurs en conférence de presse. Des joueurs qui ainsi se voyaient attribuer une prime financière. Une attitude qui avait été condamnée par le syndicat majoritaire des journalistes, le SNJ, lors de son congrès de Biarritz en 2019.

Pour sa défense, le BOPB a expliqué à propos de la fameuse casquette qu'il s'agit "d'un message parodique sur le fondement du droit à l'humour, a la caricature et à la satire". La défense a plaidé la liberté d'expression. Par ailleurs, le club explique "qu'il ne peut être demandé aux joueurs d'organiser un entraînement à la demande d'un syndicat de journalistes" sauf à "caractériser un travail forcé".

Condamnations pour le BOPB

Le tribunal a rejeté toutes les demandes du BOPB qui a été condamné à payer à l'UJSF la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros sur le fondement du code de procédure civile. Il est ordonné de cesser tout nouveau refus d'accès aux journalistes à la tribune de presse, d'interdire tout boycott des journalistes et d'organiser pour la presse au moins une séance d'entraînement de l'équipe de rugby. La défense du BO annonce faire appel de cette décision.