Le Biarritz Olympique menacé de non participation au championnat de Pro D2

De mémoire de rugbyman professionnel, on n'a jamais vu d'équipe faire forfait pour un match. C'est pourtant ce qui menace le Biarritz Olympique Pays Basque (BOPB), au 12 août, deux semaines avant son premier match contre Oyonnax à Aguiléra en ouverture de la saison de Pro D2. Aucun des joueurs n'est licencié auprès de la Fédération Française de rugby comme l'a révélé le quotidien Sud-Ouest. En effet, le BO Rugby Association bloque les licences, un geste tout à fait assumé par son président, David Couzinet, qui réclame que le BOPB, secteur pro, lui règle une dette de 115.000€ : "tant que cette somme-là n'est pas payée, les licences des pros, uniquement des pros, sont bloquées".

La FFR et la LNR aussi dans le viseur

C'est donc un ultimatum au BOPB et à son président Jean-Baptiste Aldigé, mais la FFR et la Ligue Nationale de Rugby* (LNR) qui gère le rugby pro sont aussi visées par le président du rugby amateur David Couzinet : "Ils ne font pas non plus leur part de travail. On a une conciliation qui est en cours depuis le mois d'octobre, personne ne bouge, ni ne prend la responsabilité de faire bouger les lignes, donc oui, c'est un ultimatum. On avait plusieurs leviers d'action, on aurait pu dénoncer le non-respect de la convention, on aurait pu bloquer les licences des nouveaux joueurs signés au centre de formation mais on ne l'a pas fait, pour ne pas mettre les jeunes en difficultés ni le club en péril. C'est aussi notre façon à nous de faire valoir les droits de l'association, de ses licenciés, et de la défendre".

Jean-Baptiste Aldigé affirme avoir réglé ses comptes © Radio France - Paul Nicolaï

Le BOPB, pour sa part, nie devoir une telle somme à l'amateur et affirme avoir payé le montant des licences. Il produit même une facture acquittée pour prouver ses dires. Une somme payée en décembre 2021 contredit l'amateur, qui ne couvre que les licences du secteur professionnel, mais pas les autres impayés. "Au total, c'est près de 316.000 euros que le club nous doit, entre les licences de 2019-2020, les différentes redevances qui lient les deux entités par la convention et d'autres investissements ou prestations."

Une nouvelle illustration du conflit entre les deux entités du Biarritz Olympique. Sans savoir ce qu'il se passera d'ici la fin du mois, un autre épisode est déjà prévu : le 25 août, avec le jugement sur le fond du tribunal de Bayonne concernant la tentative de putsch du 4 avril dernier contre les Galactiques.

*Sollicitée, la LNR n'a pas encore répondu à nos questions.