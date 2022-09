Le Brive Rugby Féminin ou comment s'émanciper de la tutelle peu délicate des hommes

Un club de rugby 100 % filles à Brive. C'est le premier du genre à Brive, terre de rugby. Le Brive Rugby Féminin est né officiellement cet été avec une vingtaine de licenciées. Parmi elles la plupart jouaient jusqu'à présent au sein de l'ASPO. Mais elles ne s'y sentaient pas bien. Elles parlent même de discriminations.

C'est du sexisme"

"On n'avait rien. Mais quand je dis rien c'est vraiment rien, même pas des maillots et des chaussettes à notre taille" dit Émilie Haag, la présidente et joueuse du Brive Rugby Féminin. Et beaucoup de réflexions fusaient telles "à la troisième mi-temps vous n'avez pas besoin de bières, parce que les femmes ne boivent pas ! ". Alors les joueuses parlent sans ambages de discrimination. "C 'est du sexisme. À partir du moment où on refuse carrément un short et des chaussettes pour des filles parce qu'on ne rapporte pas. Par contre, bien évidemment les hommes ont toute la panoplie".

Un simple décor

C'est visiblement l'un des reproches que les dirigeants pouvaient faire aux joueuses. Jusqu'à même les contraindre à déclarer forfait en 8ème division "parce qu'ils ne voulaient pas payer le déplacement" précise Émilie Haag. Toutes les filles ont donc eu l'impression que leur section féminine n'était qu'un décor, un peu obligatoire désormais dans les clubs de sport mais que pour le reste on s'en fichait. "C'est dégueulasse" s'insurge Emma qui avoue avoir très mal vécu cette situation.

Le championnat à 10 pour commencer

Les filles du Brive Rugby Féminin ont commencé les entraînements sur le stade Le Clère. Aux commandes, Nicolas, le seul homme du club, qui les entraînaient déjà à l'ASPO. Elles ne sont pas encore assez nombreuses pour former une équipe de 15 alors elles vont disputer cette année le championnat à 10, avec l'espoir d'attirer maintenant des femmes qui jusqu'à présent hésitaient à jouer au sein d'un club masculin.