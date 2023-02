Le CA Brive condamne les débordements de supporters catalans en marge du match contre Perpignan

Certains supporters en faisait l'état sur les réseaux sociaux dès samedi soir, avec des vidéos notamment des fumigènes rouges côté tribune Elie Pebeyre ou encore des photos . Le CA Brive a réagi ce mercredi matin suite à ces dégradations dans le stade "avant, pendant et après" le match, dans un communiqué .

Dans ce communiqué, le CAB déplore les incidents "et le comportement de certains supporters perpignanais". Elle fait part notamment de dégradations : "des panneaux ont notamment été arrachés et des grilles du stade enfoncées". Mais elle ne s'arrête pas là. Toujours selon le club corrézien, il y aurait eu "plusieurs jets de bières sur les enfants de l’école de rugby" mais aussi "des insultes envers nos supporters ou encore des fumigènes craqués en tribune à la fin du match." Enfin, "de nombreux supporters Noir et Blanc n’ont pu assister à la rencontre à leur place réservée, les obligeant à assister au match en pesage" et "des déchets aux couleurs « sang et or » ont été jetés à même le sol autour du Stadium."

Selon le club, les deux directeurs généraux Xavier Ric et Bruno Rolland se sont entretenus ce mercredi matin brièvement. Le CAB indique qu'il ne portera pas plainte pour les dégradations et comportements qui sont survenus ce samedi. Il rappelle simplement que cette affaire doit "nous sensibiliser au respect de certaines valeurs afin que nos stades de rugby restent des lieux familiaux, ouvert à toutes et à tous, quelle que soit la couleur de notre maillot."