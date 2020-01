Le CA Brive et son capitaine Saïd Hireche prolongent l'aventure

C'est officiel : l'histoire entre le CA Brive et Saïd Hireche continue. Le capitaine et le club sont tombés d'accord pour prolonger le contrat du 3e ligne pour une saison supplémentaire, jusqu'en 2021. Après quoi, il restera membre du club comme entraîneur au centre de formation.

Brive-la-Gaillarde, France

Saïd Hireche reste un an de plus au CA Brive ! Le capitaine briviste, dont le contrat arrive à échéance en juin prochain, est tombé d'accord avec le club pour prolonger son bail d'une saison supplémentaire jusqu'en juin 2021. Les choses étaient dans les tuyaux depuis plusieurs semaines.

Pilier du club et capitaine du CAB depuis la retraite d'Arnaud Mela, Saïd Hireche évolue en Corrèze depuis 2012. Modèle de travail et d'exemplarité, le 3e ligne en est devenu un leader et reste un véritable poison dans le jeu au sol pour les équipes adverses. Celui qui fêtera ses 35 ans en juin prochain restera donc briviste un an de plus, lui qui a déjà disputé 133 matchs avec le CAB.

Futur entraîneur au centre de formation

Après quoi, Saïd Hireche restera Noir et Blanc ! Car il deviendra ensuite entraîneur au centre de formation, fait savoir le CAB, sans préciser encore à quelle place. Un signe fort sur le travail d'identité qui est en train d'être accompli par le club pour transmettre ses valeurs. Ces derniers mois, il fait appel à ses anciens joueurs pour animer divers ateliers auprès des jeunes joueurs (pôle buteur, notamment) et plusieurs d'entre eux sont entraîneurs de certaines équipes de jeunes. Par ailleurs, dans cette optique, le club l’accompagnera " dans ses différentes formations ". Il faut dire que le CAB propose, en cours de carrière sportive, des dispositifs de formation et de reconversion des joueurs pour l'après rugby.