Le CA Brive prêt pour une nouvelle saison

Les rugbymen du CA Brive ont repris les entraînements sur terrain depuis deux mois maintenant. L'heure est venue pour les joueurs de se retrouver plus sérieusement en vue de la nouvelle saison. Le Staff leur ont concocté une semaine de stage cohésion et prépa physique à Bugeat. Et pour conclure la semaine d'efforts, les joueurs ont profité d'un moment de détente au Lac de Bariousses, à Treignac.

Les joueurs semblaient très en forme. Ils se sont lancés dans une course en paddle avant une partie de pétanque puis de tir à l'arc : "ça fait du bien de venir ici ensemble et de faire des activités ludiques !", selon le vice-capitaine, Stuart Olding. Des moments de rigolade qui permettent de renforcer la cohésion du groupe pour le troisième ligne Matthieu Voisin : "on s'est pas vu depuis plusieurs mois et on s'est entraîné individuellement à cause de l'épidémie de covid-19 donc ces activités permettent de retrouver du liant entre tous les joueurs, ce dont nous avons besoin aussi sur le terrain. Il faut travailler ce côté solidarité et cohésion".

Les six nouvelles recrues comme le bordelais Florian Dufour n'ont pas échappées à la coutume : coupe capillaire spéciale et coloration. "Ils nous ont tout de suite très bien intégrés ! Il y a une bonne ambiance, un bon esprit d'équipe", exprime l'ancien talonneur de l'Union Bordeaux-Bègles. Il va très vite falloir sortir les crocs toutefois, lors du match amical contre le Stade Français qui aura lieu le 14 août à Tulle puis une autre rencontre suivra le 28 août, face au Racing 92.