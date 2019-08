Le CA Brive termine sur une victoire pour son dernier match de préparation contre Bordeaux (28-27)

Bordeaux, France

Le CA Brive termine sa phase de préparation sur une note positive ce vendredi : victoire contre l'Union Bordeaux Bègles (UBB) 28 à 27, au stade Chaban-Delmas. Les Corréziens ont transformé 4 essais, contre 3 essais transformés et 2 pénalités pour l'UBB.

Une victoire très courte puisque Brive a remporté la rencontre à la dernière seconde. Pour Brive, c'était le dernier match de préparation avant la reprise du Top 14 samedi prochain à Pau.

On a bien travaillé mais on a encore beaucoup de boulot. - Jeremy Davidson, coach du CA Brive

A l'issue du match ce vendredi, le coach Jeremy Davidson s'est dit plutôt satisfait de la pré-saison, et ce malgré les défaites juste avant contre le Racing et Montpellier : "On a bien travaillé mais on a toujours beaucoup de boulot, et puis le fait qu'on ait gagné ne veut rien dire, car c'est un match de préparation, et les deux équipes ont fait des fautes, et des bonnes choses.", explique-t-il.

Le coach voit plusieurs points positifs : "Beaucoup de jeunes joueurs ont joué. On avait avec nous au début 5 à 6 joueurs de 18 ans qui ont fait la préparation. On est en train de construire un groupe pour le futur. Mais il nous faut tout de même des victoires très rapides, parce que la semaine prochaine en Top 14, le niveau va être complètement différent. Il va falloir travailler dur.", estime Jeremy Davidson.