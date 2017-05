Le CA Pontarlier Rugby à deux matches de la Fédérale 2

Le CA Pontarlier rugby affronte Bellegarde dimanche 7 mai au stade Paul Robbe pour le match aller des 16e de finale. Les Pontissaliens sont à deux matches de l'accession à la Fédérale 2.

C'est la montée en Fédérale 2 qui attend le CA Pontarlier au terme des deux matches de 16e de finale, contre Bellegarde. Le premier, c'est dimanche 7 mai au stade Paul Robbe de Pontarlier. Le club espère autant - 1.500 - voire plus de spectateurs pour porter l'équipe. "Grâce à eux, on a réussi à creuser l'écart face à Saint-Claude, reconnaît volontiers Olivier Andréani, le manager sportif du club. Typiquement dans ce genre de match (contre Bellegarde), plus il y en aura, mieux ce sera pour tout le monde".

Objectif Fédérale 2

"Bon, la terre ne s'arrêtera pas de tourner si on ne monte pas mais ce serait dommage, compte tenu de la saison, de ce qui s'est passé depuis le mois de septembre, de la mobilisation des uns et des autres, d'échouer si près du but", reprend Olivier Andréani. Et de saluer le travail de tous les rugbymen amateurs de l'équipe de Pontarlier : "On a un groupe de qualité, une équipe ambitieuse. Maintenant, je suis optimiste tout en restant réservé parce qu'au rugby, il y a quelques ingrédients incontournables à mettre en œuvre : l'engagement, la solidarité, l'agressivité et un paramètre qui me semble hyper important, c'est la discipline des joueurs". Et sur ce dernier point, le manager sportif reconnaît une prise de conscience depuis quelques semaines mais "il faut continuer dans cette voie pour mettre toutes les chances de notre côté".

"Je suis optimiste tout en restant réservé", Olivier Andréani, manager sportif du CA Pontarlier Copier

La terre ne s'arrêtera pas de tourner si on ne monte pas mais ce serait dommage.

"Se renforcer"

La Fédérale 2, un rêve, un objectif pour le CA Pontarlier Rugby qui a quitté la quatrième division de l'ovalie il y a trois ans. Une montée qui impliquerait aussi plus de moyens. "Financièrement parlant", Olivier Andréani n'a pas trop d'inquiétudes : "Le président qui va bientôt passer la main, Jean-Louis Gagelin, a énormément travaillé à structurer le club mais également à le solidifier à tous points de vue. Donc là, il va passer la main à David Ligier et je pense que là c'est un duo qui a su mettre en œuvre les moyens nécessaires pour nous permettre de vivre en Fédérale 2 si demain on y arrivait."

Sur l'effectif aussi, tout est prévu : faire monter des jeunes du club puisque "on a la chance d'avoir une super promotion au niveau des juniors dont une douzaine vont monter dans le groupe senior", explique le manager sportif du club. Un effectif pontissalien qui serait renforcé par des recrutements extérieurs "en leur inculquant les valeurs du club".

"Indéniablement, il va falloir qu'on se renforce", Olivier Andréani Copier

CA Pontarlier face à Bellegarde, dimanche 7 mai à 15h au stade Paul Robbe de Pontarlier.

Le match retour est prévu dimanche 14 mai à Bellegarde. Un ou des bus seront prévus pour permettre aux supporter des jaunes et bleus d'aller encourager leur équipe.