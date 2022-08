Le CAB s'impose en match amical face au Racing 92

Le CAB s'est imposé 20 à 15 face au racing 92, lors du second match amical de préparation qui se tenait à Terrasson-Lavilledieu (Dordogne). Appliqués les coéquipiers de Joris Jurand ont maîtrisé leur match.

Après avoir encaissé un premier essai de Nolann Le Garrec au bout de 10 minutes de jeu, les brivistes se sont ressaisis. Un quart d'heure plus tard, le centre Nico Lee filait tout droit dans l'en-but après une magnifique interception. Juste avant la pause, Guillaume Galletier venait lui aussi marquer un essai. Au retour des vestiaires le CAB menait 17 à 5.

Les coéquipiers de Stuart Olding, légèrement blessé, ont continué à dérouler en seconde mi-temps. Auteurs tout de même de quelques imprécisions qui ont permis aux racingmen de revenir à cinq longueurs. Mais c'est un match tout en maîtrise qu'ont livré les hommes de Jérémy Davidson qui se félicite de cette victoire "On a vu de belles choses en attaque, on avait une bonne conquête en touche et en mêlée, et le jeu au pied était bien aussi".

Le capitaine du soir, Estéban Abadie, performant en touche notamment, est lui aussi content du résultat. "Même si ce sont des matchs amicaux c'est super important de gagner. On se foutait de la manière, mais on voulait gagner pour engranger de la confiance". Une deuxième victoire après celle face à Bristol la semaine dernière, à Saint-Affrique, qui vient conclure une préparation prometteuse, avant de retrouver Lyon samedi 3 septembre pour la reprise du Top 14