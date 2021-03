Le CAB s'incline les armes à la main du côté d'Ernest-Wallon

On promettait une valise pour les Brivistes. Ils reviennent de la Haute-Garonne avec les honneurs, défaits 42 à 17. Les Brivistes ont été réalistes en première mi-temps. D'abord récompensés par un magnifique essai en première main de Riko Buliruarua (12e) à la conclusion d'une percée de Julien Blanc après une touche du CAB sur la ligne médiane (0-7).

Pour le reste, le CAB s'est accroché. Vaillant en défense, il cède deux fois sur des essais en force des Toulousains (Tekori 23e et Cros 39e). Finalement, sur leur deuxième incursion dans le camp adverse, les Corréziens récoltent une pénalité pour rentrer au vestiaire avec quatre points de retard (14-10).

Les ballons portés mal-aimés du CAB

Les Coujous reviennent des vestiaires avec de bonnes intentions, gardent le ballon et occupent le camp toulousain. Après une mêlée au niveau de leurs cinq mètres, Luka Japaridze transperce la défense et aplati (53e). Le CAB mène 17 à 14. Sur le renvoi, les Brivistes trouvent une nouvelle fois la faille par Fa'aso'o. Mais une mauvaise lecture de jeu de Julien Blanc annihile le temps fort corrézien.

Les Toulousains remettent la marche en avant grâce aux ballons portés. Les Brivistes ont du mal à défendre et se mettent à la faute. Ils encaissent deux essais de pénalités accompagnés de cartons jaunes (60e et 65e), condamnant le CAB. L'indiscipline empêche les Corréziens de revenir dans le match (15 pénalités et trois cartons jaunes en tout en seconde période).

Cramont et Aldegheri rajoutent deux essais dans les dernières minutes pour les Toulousains qui consolident leur première place au classement avec le bonus offensif. Le CAB repart bredouille avec une défaite 42-17. Un score flatteur pour les Toulousains.