Le calendrier des quatre premières journées de la Coupe d’Europe de rugby

Après avoir réalisé un superbe doublé en remportant la Champions Cup et le TOP14 la saison dernière, le Stade Toulousain défendra à nouveau son titre le samedi 11 décembre , face au gallois du Cardiff Rugby en poule B , sur leur stade du Cardiff Arms Park, coup d’envoi du match à 14 heures , heure française . Ce remake de la toute première finale de l’histoire de la compétition sera retransmis en direct sur beIN SPORTS.

Lors de cette première journée : le Castres Olympique recevra les Harlequins, le dimanche 12 décembre. Coup d’envoi du match à 14 heures au stade Pierre Fabre.

Pour la 2eme journée : le CO jouera chez les irlandais du Munster, le samedi 10 décembre à 21 heures à Limerick

Le Dimanche 19 décembre, le Stade Toulousain recevra les Wasps à 16h15 à Ernest Wallon

La 3eme journée : Le vendredi 14 janvier, le Castres Olympique recevra le Munster Rugby à 21 heures au Stade Pierre Fabre

Le samedi 15 janvier, le Stade Toulousain se déplace chez les anglais des Wasps. Match à 14 heures au stade de Coventry

La 4eme journée : Le vendredi 21 Janvier, le Castres Olympique jouera contre les Harlequins, à Twickenham. Coup d’envoi à 21 heures.

Le samedi 22 Janvier, le Stade Toulousain recevra Cardiff, à 14 heures au stade Ernest Wallon.

Les autres confrontations

Le Stade Rochelais lancera sa campagne européenne le dimanche 12 décembre en direct sur France Télévisions et beIN SPORTS. Finaliste la saison dernière, le club rencontrera les Glasgow Warriors en poule A au Stade Marcel-Deflandre. Le tournoi débutera le vendredi 10 décembre lorsque les Northampton Saints accueilleront le Racing 92 au Stadium de Franklin's Gardens, également en poule A.



L'ASM Clermont Auvergne débutera au Stade Marcel-Michelin contre l'Ulster Rugby le samedi 11 décembre, toujours en poule A.

Le Montpellier Hérault Rugby, vainqueur de la Challenge Cup la saison dernière, se déplacera également le samedi 11 décembre pour rencontrer les champions 2020, les Exeter Chiefs.

Le Leinster Rugby, quadruple vainqueur du tournoi, commencera à l’Aviva Stadium lors de la Journée 1, en poule A contre Bath Rugby le samedi 11 décembre. Les Harlequins, qui ont remporté le Premiership 2021 de façon spectaculaire, se rendront au Castres Olympique le dimanche 12 décembre en poule B.



Les matchs allers retours des Journées 2 et 3 verront s’affronter les Sale Sharks et Clermont en poule A, le samedi 18 décembre et le dimanche 16 janvier 2022. Le Stade Français Paris rencontrera les Bristol Bears en poule B, le dimanche 19 décembre et le samedi 15 janvier 2022.

La finale à Marseille le 28 mai 2022

La Champions Cup sera disputée par 24 clubs, dont neuf anciens vainqueurs comptabilisant pas moins de 38 titres européens au total. Ils seront répartis en deux poules de 12, sur quatre journées. Les huit clubs les mieux classés de chaque poule se qualifieront pour les phases finales qui comprendront des huitièmes de finale à domicile et à l'extérieur, des quarts de finale et des demi-finales.

La finale sera jouée à Marseille le 28 mai 2022. Les clubs classés de la 9e à la 11e position de chaque poule seront qualifiés pour les huitièmes de finale de l'EPCR Challenge Cup.

Retrouvez le détail du calendrier des quatre premières journées de la Champions Cup