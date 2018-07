La Ligue Nationale de Rugby a publié ce midi les calendriers pour la saison prochaine, en Top 14 et en Pro D2. L'ASM débutera à domicile face à Agen. Le Stade Aurillacois commencera également à la maison face à Oyonnax.

Clermont-Ferrand, France

Préparez vos agendas! Il manque encore les détails de la programmation télé, et ses matches décalés, mais les affiches sont désormais connues. L'ASM entamera sa saison sur la pelouse du stade Michelin avec la venue d'Agen. Ce sera le week-end du 25-26 août et la fin de la frustration pour les supporters privés de matches des jaunards depuis près de quatre mois et les adieux d'Aurélien Rougerie face à Toulouse, le 5 mai dernier.

La première affiche, ce sera pour le week-end suivant avec un déplacement à U Arena face au Racing puis la réception du Stade Français. La période des fêtes sera marquée par la venue de Toulouse et un déplacement à Perpignan. Il manque encore le calendrier du Challenge Européen pour que le programme de l'ASM soit complet.

📆 les joueurs de l ´@ASMOfficiel débuteront leur saison de @top14rugby au #Michelin Le samedi 25 août face au @agen_rugby ! #YellowArmy

Le calendrier de la saison 👇🏻 pic.twitter.com/9Pdm2LXWpG — ASM Rugby (@ASMOfficiel) July 5, 2018

En Pro D2, le championnat reprend une semaine plus tôt, le 17 août. Aurillac devra se frotter d'entrée au favori pour la montée avec la venue d'Oyonnax au stade Jean Alric, avant un déplacement chez le promu Aix Provence Rugby.