Top 14 : le Castres Olympique à la sauce andalouse

Castres, France

Apparemment, ils ne se sont pas ennuyés. Il n'y avait qu'à scruter les réseaux sociaux le weekend dernier pour profiter un peu du soleil andalou avec les Castrais. "C'est un stage qui était programmé depuis la fin de la saison dernière parce que depuis que je suis revenu à Castres on a toujours eu des problèmes sur le mois de mars. De cohésion, d'esprit d'équipe, de résultats... Je trouvais que c'était bien de faire ce petit stage qui était complètement différent du rugby et dans lequel on allait retrouver des liens forts," explique le coach Christophe Urios.

Christophe Urios : "Pas là pour visiter Séville"

Christophe Urios avoue avoir passé "un très bon moment mais je ne suis pas allé là-bas pour visiter Séville. Je m'en fous, je connaissais déjà. Je suis allé là-bas pour resserrer les liens. Oui on a passé un très bon moment. Maintenant, ça doit nous servir à nourrir notre rêve. Si ce n'est pas ça, on a rien compris au film."

Robert Ebersohn : "Le mois de mars est toujours compliqué"

Du côté des joueurs, on a pu oublier un peu le rugby. Au programme : visites culturelles, bronzette et bonne bouffe. Le centre Sud-Africain Robert Ebersohn a apprécié. Surtout que le mois de mars, il n'aime pas trop : "Dans le mois de mars, c'est compliqué. Il y a des joueurs qui veulent trouver un autre club. Il ne fait pas beau, pas chaud... La saison commence à être longue. C'est important pour nous de rester connectés, de rester ensemble pour bien finir cette dernière étape."

Le troisième ligne Yannick Caballero lui "a fait une cure de vitamines... C'était super bien. On a pris beaucoup de plaisir là-bas. On a apprécié, maintenant il va falloir le rendre sur le terrain."

Bénéfique ce stage ? Réponse ce samedi à partir de 18 heures (en direct sur France Bleu Occitanie). Castres reçoit Perpignan avec l'objectif de s'installer encore un peu plus dans le Top 6.

Les compos

Castres sera privé de Martin Laveau et Rodrigo Capo Ortega pour ce rendez-vous face à l'USAP. Geoffrey Palis débutera à l'arrière.