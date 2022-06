Le Castres Olympique la joue "relax" avant la finale du Top 14

Une partie de chifoumi en pleine conférence de presse entre Thomas Combezou et Mathieu Babillot, histoire de s'éviter de répondre à une question sur l'absence des feuilles de match de Rory Kockott. Tout sourire, les deux hommes accompagnés de Gaëtan Barlot ont répondu à la presse ce jeudi avant la traditionnelle mise en place sur la pelouse du stade de France.

À Saclay, "à la campagne"

Le CO a décidé de se mettre au vert au sud de Paris, à Saclay (Essonne). Pas le même endroit qu'en 2013 ou en 2018 mais l'idée est la même : rester loin de l'agitation. _"On est très bien, on est entre nous avec notre table de ping-pong et les terrains de pétanque. Ce qu'il faut pour décompresser, penser à autre chose et se changer les idées. Il faut pas qu'on ait trop de stress, on aura le temps de faire monter la pendule quand il faudra", e_xplique le capitaine castrais, Mathieu Babillot.

25 bus partent de Castres ce vendredi matin

Pendant que les Castrais prépareront leur finale et se mettront en route vendredi matin, des milliers de supporters tarnais vont prendre la direction de la capitale. Vingt-cinq bus remplis de supporters partiront dès 6h du matin pour rejoindre le Stade de France.

La finale Castres-MHR sera à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 18 heures ce vendredi soir.