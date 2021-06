Le Castres Olympique officialise l'arrivée de douze joueurs, pour compenser douze départs

Le Castres Olympique a officialisé mardi l'arrivée de douze joueurs pour la saison prochaine, dont l'ouvreur néo-zélandais de Bordeaux-Bègles Ben Botica, engagé pour trois ans, et le centre de La Rochelle Pierre Aguillon, recruté pour une saison.

Parmi les dix autres recrues figurent quatre joueurs des lignes arrières et six avants, selon un communiqué du club tarnais. Le trois-quarts polyvalent Antoine Zeghdar (Oyonnax/Pro D2), l'ailier fidjien Josaia Raisuqe (Nevers/Pro D2), l'arrière Thomas Larregain (Colomiers/Pro D2), le deuxième ligne Théo Hannoyer (Valence Romans/ Pro D2), le talonneur Brendan Lebrun (Vannes/Pro D2), le pilier gauche Quentin Walcker (Perpignan/champion de Pro D2) et le troisième ligne néo-zélandais Teariki Ben Nicholas (Highlanders/NZL) se sont engagés pour les deux prochaines saisons.

Le pilier droit géorgien Levan Chilachava (Montpellier), le troisième ligne franco-néo-zélandais Feibyan Tukino (Grenoble/Pro D2) ont quant à eux signé pour trois ans. Le pilier droit Antoine Guillamon (Montpellier) a lui été recruté pour une saison.

Ces douze arrivées doivent compenser les départs de douze joueurs: Marc-Antoine Rallier, Florian Vialelle, Anthony Jelonch (parti vers le Stade Toulousain), Daniel Kotze, Ma'ama Vaipulu, Armand Batlle, Kevin Firmin, Yann David, Thomas Fortunel, Hans Nkinsi, Lucas Pointud et Dorian Clerc.