Le Castres Olympique prend l'air de la montagne à Saint-Lary

Castres, France

Il est un peu plus de midi ce jeudi. Applaudissements dans le hall de l'hôtel où séjournent les joueurs du Castres Olympique. Le staff arrive en sueur. Et pour cause, Mauricio Reggiardo et ses hommes viennent de se faire le Tourmalet à vélo. Accompagnés par Pierre-Yves Revol, le président du club.

Stéphane Prosper : "Il nous a mis la misère"

En grand fan de vélo, le président a mis tout le monde d'accord : "C'était horrible et exceptionnel à la fois. Surtout quand on passe la ligne d'arrivée. Je crois que c'est l'une des plus dures épreuves de ma vie. _Le président est affûté, il nous a mis la misère_", sourit Stéphane Prosper, adjoint de Mauricio Reggiardo.

Un moment à l'image de la semaine passée par le CO. Un objectif : "récompenser les mecs qui ont bien bossé pendant trois semaines", dit Mauricio Reggiardo. Castres a repris l'entraînement dès le 1er juillet.

Tour de France au programme pour certains. © Radio France - Julien Balidas

Chute à l'arrière

Les joueurs ont enchaîné les sorties vélo, ont fait du rafting, sont allés pêcher et ont testé des trottinettes un peu étranges : "Il y a eu des gamelles mais on s'est régalé. Pas de ballon de la semaine, c'est super agréable. On change de cadre. Le canyoning je n'ai pas fait. Les sauts de 12 mètres ce n'est pas mon truc", lâche la recrue Hans Nkinsi. Le deuxième ligne salue "une intégration hyper facile dans ce groupe".

Devant le Tour de France ou derrière un piano (Tulou et Capo Ortega sont les musiciens de la bande), moments de détente et de cohésion : "On apprend à se découvrir avec les nouveaux, on découvre aussi un nouveau fonctionnement. Tous ces moments permettent au groupe de bien vivre ensuite", explique Thomas Combezou, le premier à tomber de trottinette en début de semaine.

L'heure du repas. Poulet ou poisson ? © Radio France - Julien Balidas

Les joueurs du CO rentrent ce jeudi à Castres et auront droit à quelques jours de repos en début de semaine prochaine. Deux matches amicaux sont prévus les 8 et 15 août face à Mont-de-Marsan et Bristol.

à lire aussi Top 14 - Steve Mafi quitte Castres pour les London Irish

En immersion avec le CO. Copier

Programme du mercredi : Tourmalet ! © Radio France - Julien Balidas