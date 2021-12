Rugby : le Castres olympique prolonge Benjamin Urdapilleta

L'ouvreur international argentin Benjamin Urdapilleta a prolongé son contrat d'un an avec Castres, avec qui il est désormais lié jusqu'en 2023, a annoncé mardi le CO. "Je suis très heureux de continuer une saison de plus au Castres olympique. Ce club m'a tout donné, m'a permis de participer à la Coupe du monde, d'être champion de France, de vivre des moments incroyables avec un super groupe... L'expérience ici m'a aussi permis de grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. Ma famille et moi nous sentons très bien ici", a expliqué le joueur sur le site du club.

Arrivé en 2015

A 35 ans (16 sélections avec les Pumas), Urdapilleta est arrivé à Castres en 2015 en provenance d'Oyonnax. Auparavant, il a joué pour les Anglais des Harlequins et les Argentins des Pampas XV. La saison dernière, il a inscrit 33 points lors de la victoire contre Montpellier (48-17), établissant ainsi un nouveau record de points sur un match en Top 14. Cette saison, le demi d'ouverture a disputé huit matches, dont sept comme titulaire. Il a inscrit 62 points en championnat, pour un essai.

