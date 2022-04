Le Castres Olympique remporte le derby 19 à 13 et prend la 3e place au Stade Toulousain

Dans un stade Pierre Fabre à guichets fermés (plus de 11.000 personnes) malgré le vent et le froid, le Castres Olympique a remporté à domicile LE derby des derbys de la 22e journée du Top 14 ce samedi après-midi face au Stade Toulousain. Score final 19 à 13. Il y avait 3-3 à la pause. Tout s'est joué en 2e mi-temps au cours de laquelle les Castrais ont mieux utilisé le vent. Ce sont pourtant les Toulousains qui marquent le premier essai du match par Richie Arnold (45e) avant la réponse castraise par un drop de Julien Dumora (49e) et l'essai du talonneur remplaçant Gaëtan Barlot (50e). Le CO prend les commandes du match et ne sera jamais rattrapé malgré l'essai de Juan Mallia pour Toulouse (63e). Au total, le buteur du Stade Thomas Ramos a laissé filer sept points au pied.

Avec cette victoire, le Castres Olympique prend ainsi sa revanche du match aller à Toulouse où il avait été humilié en octobre, 41-0. A quatre matches de la fin de saison régulière, Castres prend aussi une option pour la qualification en phases finales avec cette 3e place du Top 14 chipée au Stade. Toulouse rétrograde à la 4e place avec un petit point de retard sur son adversaire du jour avant la suite de la 22e journée de Top 14, et perd aussi son talonneur Julien Marchand blessé à l'échauffement et remplacé par Peato Mauvaka.