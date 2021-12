Le centre de formation du Biarritz Olympique placé sous surveillance par la Fédération Française de Rugby

La décision a été prise par la FFR le 18 novembre dernier. Le courrier explicatif adressé au président de l'association Biarritz Olympique Rugby, David Couzinet, le 25 novembre. L'information a fuité ce mercredi 8 décembre. La Fédération Française de Rugby a décidé de mettre sous surveillance le centre de formation du club basque. Cela veut dire que les instances du rugby tricolore mettent leur grain de sel dans le conflit qui oppose l'association amateur et le club professionnel dirigé par Jean-Baptiste Aldigé.

Des difficultés de fonctionnement

Cette décision, peu commune, fait suite à la visite sur place des membres de la Direction technique Nationale et de ceux de la commission de conciliation commune à la FFR et à la Ligue Nationale de Rugby. Sur place ils "ont constaté des difficultés relationnelles entre l'association Biarritz Olympique Rugby et la SASP Biarritz Olympique Pays Basque". Autrement dit entre la partie amateur récemment prise en main par David Couzinet, Imanol Harinordoquy, Jérôme Thion et Dimitri Yachvili et la partie professionnelle dirigée par Jean-Baptiste Aldigé. Le courrier signé par Didier Retiere le Directeur Technique National (DNT) précise que les problèmes relationnels "entrainent des difficultés de fonctionnement, tant sur la formation sportive que scolaire des joueurs intégrés au centre de formation".

Le centre de formation en sursis

La DTN constate sans détours "des carences de formation" qui pourrait déboucher, à terme, sur un retrait de l'agrément permettant au centre de formation de fonctionner. Cette affaire met en lumière, de manière criante, le conflit qui oppose l'association amateur au patron du rugby professionnel. Le 15 septembre dernier "les galactiques" avaient pris en main la structure amateur du club, avec l'aide de la maire de Biarritz Maider Arosteguy, coupant l'herbe sous le pied de Jean-Baptiste Aldigé qui souhaitait voir au poste de président de l'association, l'un de ses soutiens: Serge Blanco.

Les élections en ligne de mire

C'est d'ailleurs le 15 décembre prochain que l'assemblée générale de l'association va designer son président pour un mandat complet. Avec cette décision, La FFR met en difficulté David Couzinet, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Dans le même temps Jean-Baptiste Aldigé à beau jeu de constater les dégâts. On imagine facilement qu'il se frotte les mains, même s'il s'est refusé, lui aussi, à tout commentaire.