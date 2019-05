Le centre toulonnais Mathieu Bastareaud ne sera pas en rouge et noir la saison prochaine

Toulon, France

Mathieu Bastareaud ne s'en est jamais caché auprès du Président Boudjellal. Il avait envie de voir autre chose. Et de son côté, l'homme fort du Rugby Club Toulonnais était disposé à lui signer un bon de sortie, à condition que le joueur ne choisisse pas l'Angleterre. Cela sera donc New York. Un bon compromis tant sur le plan professionnel, même si le salaire de Mathieu Bastareaud est divisé par deux, que d'un point de vue personnel selon le joueur. Car il s'apprête dans quelques semaines à endosser un nouveau maillot : celui de papa. "New York, cela me permettra de ne pas être trop éloigné de la maison" déclare celui que l'on surnomme Basta. Après la préparation pour la Coupe du monde et la Coupe du Monde au Japon s'il est retenu, direction donc les Etats Unis. Une pige de 6 mois qui prendra fin en juin 2020. Fin de la parenthèse américaine et retour à Toulon pour honorer l'année de contrat qui lui restera en rouge et noir. A moins que les deux parties finalement s'entendent sur une rupture anticipée.