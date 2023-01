Le Clermontois Judicaël Cancoriet s’engage au Stade Rochelais

Judicaël Cancoriet a donc décidé de quitter le cocon auvergnat et de donner un nouvel élan à sa carrière en s'engageant pour trois saisons au Stade Rochelais, selon nos confrères du journal L'Equipe . Après les départs de Parra et Lopez la saison dernière, et ceux programmés de Penaud et Iturria, c'est un nouveau cadre de l'ASM Clermont qui s'en va ; Arrivé en Auvergne en 2014, le troisième ligne formé au RC Massy a choisi de rebondir chez les champions d'Europe en titre.

Agé de 26 ans, Judicaël Cancoriet compte quatre sélections en équipe de France, et n'a pas fait une croix sur le XV de France. Mais son dernier match en bleu remonte à juin 2018 et une cinglante défaite en Nouvelle-Zélande (58 à 11) sous l'ère Jacques Brunel. L'arrivée de Cancoriet en Charente-Maritime va compenser le départ de Rémi Bourdeau à l'Aviron Bayonnais l'été prochain.

En attendant, le Clermontois sera titulaire ce vendredi soir pour la réception des Anglais de Leicester à l'occasion de la 3e journée de la phase de poule de Champions Cup. Une rencontre à vivre sur France Bleu Pays d'Auvergne . Quant aux futurs partenaires rochelais de Judicaël Cancoriet, ils recevront l'Ulster samedi (18h30) à Marcel-Deflandre. Match en direct intégral sur France Bleu La Rochelle . En cas de victoire, les Maritimes seront idéalement placés pour se qualifier pour les 8emes de finale, avant même un dernier déplacement à Northampton.