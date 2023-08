Le club de rugby de Montpellier dévoile ses nouveaux maillots pour la saison à venir

Le Montpellier Hérault Rugby, a présenté ses maillots domicile, et extérieur lundi 14 août dernier. Un mélange de couleur bleu pour les matchs à la maison, et une couleur blanche et bleu ciel pour les matchs à l'extérieur.

Nouveaux maillots pour la saison 2023-2024 du MHR - Photo prise sur le site internet du club La reprise du top 14 approche pour les hommes de Philippe Saint-André. L'occasion pour le club, de présenter ses nouvelles tuniques, bleu marine et bleu ciel pour les rencontres au CGL Stadium, ainsi que blanc et bleu ciel pour les déplacements. ⓘ Publicité Ces équipements sportifs rappellent l'histoire de la ville héraultaise. "La géométrie angulaire inspirée des remparts de la « citadelle de Montpellier » est ici stylisée pour se retrouver symboliquement sous la forme d’une armure, tenue de combat idéale pour les Cistes, qui ont fait de leur défense la base de leur système de jeu. Une forteresse à toute épreuve pour défendre l’honneur de la cité", indique le club dans un communiqué de presse. Ils sont d'ores et déjà disponible sur le site internet du club , ainsi qu'à la boutique, au prix de 79 € pour les tailles adultes, et 70 € pour les juniors. « Va jusqu’au bout », telle est la devise inscrite sur le col des maillots. De quoi galvaniser les rugbymans de Montpellier pour cette nouvelle saison qui commence très fort, avec la réception dimanche de La Rochelle, double Champion d'Europe en titre. Coup d'envoi à 21 h 05.