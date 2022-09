Le club de rugby de Périgueux renforcé et ambitieux pour son premier match en Nationale 2

La saison de Nationale 2 s'annonce passionnante. La nouvelle division fraîchement créée au sein du rugby français, entre la Fédérale Une et la Nationale, verra s'affronter les meilleurs clubs des groupes de Fédérale Une l'an passé. Périgueux en fait bien entendu partie, le CAP peut même se montrer ambitieux cette saison. Les joueurs de Richard Hill jouent leur premier match ce samedi 10 septembre (18h30), en déplacement à Auch dans le Gers.

La saison sera passionnante, avec des clubs de rugby qui se sont beaucoup renforcés. Une dizaine de joueurs recrutés pour Périgueux, mais les autres ne sont pas en reste. D'ou la prudence de l'entraineur capiste quand on lui parle d'objectifs : "J'aimerais terminer dans les quatre premiers, jouer les playoffs et avoir une opportunité de monter, mais avant de dire ça, j'aimerais savoir le niveau des autres clubs. Je sais que les autres équipes ont renforcé leur groupe, Arcachon, Niort, mais comme nous, on a renforcé notre ruck".

Le CAP vise plus haut

Périgueux a fait un recrutement judicieux. Par exemple avec Pierre Tournebize, l'ailier venu de Brive en Top 14 : "J'en avais un peu marre du monde pro, de m'entraîner beaucoup pour jouer peu, ça peut paraître un peu bizarre de paser du Top 14 à un club de Nationale 2 mais franchement, je suis très agréablement surpris et on a des ambitions".

L'amour du maillot n'a pas été oublié. Comme pour Gaëtan Chapon, demi de mêlée, élevé dans la famille des Ciel et blanc avant de partir pour Bergerac et Valence d'Agen. Mais on revient toujours vers les siens : "Périgueux c'est chez moi, c'est mon club, ma ville, c'est tout pour moi. Je voulais jouer à ce niveau-là, ça a aussi beaucoup joué pour aller à Périgueux".

"Beaucoup de frustration"

Le CAP sera ambitieux, le CAP vise plus haut. Le CAP sera aussi sur ses gardes, après la douche froide de la demi-finale la saison dernière. Une première place dans leur poule, mais une défaite en phases finales face à Rennes : "Il y a beaucoup de frustration, il y a encore beaucoup de mecs qui ont joué cette demi-finale qui sont encore là", admet le capitaine Marius Vialle, blessé au dos et forfait pour le premier match samedi. "On peut se servir de ça, on sait ce qu'on ne doit plus faire et ce qu'on doit améliorer."

"On joue pas mal d'équipes qui étaient dans notre poule l'an dernier. On sait que ce sera que des gros matchs, un rugby plus accroché. On va se déplacer avec l'étiquette de premiers de la classe". Le match à Auch en dira déjà beaucoup.