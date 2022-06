Le club de rugby de Sarlat refuse la montée en Fédérale Une

"Aujourd'hui la marche est trop haute, il faut savoir être raisonnable pour la pérennité du club" explique François Bourgeois, le directeur sportif du CAS, le club de rugby de Sarlat. Les dirigeants ont décidé de refuser la montée en Fédérale 1 pour raisons financières. Ils en ont informé la Fédération française de rugby ce vendredi 17 juin. Le budget exigé en Fédérale Une est trop important et il y a aussi "l'endettement que l'on a créé sur cette année [...] on avait peu de certitudes sur les futurs partenaires et pour travailler de manière sereine ces certitudes sont indispensables".

La décision a été très difficile à prendre pour les nouveaux dirigeants nommés début juin, surtout que la saison sportive a été exceptionnelle pour les rugbymen du CAS qui ont survolé le championnat de Fédérale 2. Le club a validé sa montée sportive en Fédérale 1 à la mi-mai mais la situation financière du club est très incertaine depuis la mise en examen de son président Dominique Einhorn.

François Bourgeois comprends la déception des supporters et des bénévoles _"le club survit, il fait face à ces problèmes financiers et aujourd'hui c'est clairement le plus important. Le projet de repartir sur des bases saines est aujourd'hui plus indispensable que nous "faire plaisir à jouer en Fédérale Une" [...] mais on ne peut pas mettre en danger le club comme ça_".