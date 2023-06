Le club de rugby de Sarlat rêve de ramener le premier bouclier de son histoire en finale de Fédérale 3

La plupart des commerces de Sarlat arborent les couleurs du club de rugby : le bleu et le noir. C'est toute une ville qui sera derrière les joueurs dimanche 25 juin. Les rugbymen affrontent Aubagne en finale de Fédérale 3. Le match se déroule à Limoux, dans l'Aude, au stade de l'Aiguille. Le coup d'envoi sera donné à 15 heures.

"Quand on voit les supporters nous suivre jusqu'au vestiaire en scandant "Sarlat ! Sarlat ! Sarlat !", c'est la meilleure des motivations", confie le capitaine Jonathan Laporte. Le leader veut que l'équipe garde son sérieux et aborde ce match comme tous les autres malgré l'émotion. "Il n'y a que dans le sport qu'on peut vivre des moments comme ça", ajoute-t-il.

Soulever le premier bouclier

Une victoire en finale serait synonyme de rentrer dans l'histoire du club. En 120 ans d'existence, le C.A Sarlat n'a atteint que de fois une finale de championnat. Les joueurs ont l'occasion de ramener pour la première fois un bouclier dans la ville, comme l'a fait il y a quelques semaines l e CAP de Périgueux en Nationale 2 .

Le troisième ligne Manu Dupont-Butez rêve de ce titre. "Le rugby c'est toute notre vie, on y joue depuis qu'on a cinq ans. On a beaucoup donné pour ce sport", déclare le joueur qui dit se sentir aujourd'hui complètement sarladais et qui espère rentrer dans l'histoire de son "club de cœur".

Une position d'outsider

Mais tout reste à faire ce dimanche pour remporter la finale, d'autant que la tâche s'annonce ardue. L'entraîneur François Bourgeois insiste : "on se confronte à ce qui se fait de mieux dans la division". Le XV d'Aubagne est très bien organisé, dit-il, et très homogène. Malgré la position d'outsider des périgourdins sur ce match, il compte sur le "cœur" et la "solidarité" de l'équipe pour "ramener le bouclier à Sarlat".

Nico, lui y croit. Le supporter qui anime régulièrement les gradins pendant les matchs vient à peine de retrouver sa voix depuis la demi-finale face au Puy-en-Velay. "Je vais la reperdre dimanche c'est sûr !", s'amuse-t-il. Le club de rugby de Sarlat fait sa fierté, il les a suivi toute la saison. Alors peu importe le résultat, il sera heureux de les voir fouler la pelouse de Limoux ce dimanche. Et s'ils deviennent champion de France, il prédit une très grosse fête, qui pourrait même durer plusieurs jours.