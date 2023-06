Le club de rugby de Sarlat sacré champion de France de Fédérale 3 en battant Aubagne

Le Club Athlétique Sarlat Périgord noir remporte le premier bouclier de son histoire. Sous le cagnard du stade de l'Aiguille à Limoux dans l'Aude, les bleu et noir ont battu le RC Aubagne ce dimanche 25 juin, par un score de 19 à 13. Le CAS est champion de France de Fédérale 3. Le coach Ludovic Pérusin, qui s'est marié samedi et est venu au stade en veston et nœud papillon, peut savourer. Avec un titre acquis au pays de la blanquette, la fête promet d'être belle.

Aubagne a mis beaucoup d'impact dans son début de match, bousculant les Sarladais qui se sont fait surprendre à 0-10 après dix minutes de jeu. Les bleu et noir réussissaient à s'installer dans leur match, au point de répondre à l'essai Aubagnais avant la mi-temps. Ils revenaient au vestiaire, sous une chaleur caniculaire, en menant au score 16 à 13.

Aubagne a poussé terriblement

Sarlat a construit son parcours en phases finales sur une défense de fer, ils l'ont encore montré en seconde période de cette finale, alors qu'Aubagne poussait terriblement. Mais les provençaux ne trouvent pas la clé, Sarlat souffre mais tient six points d'avance à jusqu'à la fin, retranché dans ses 22 mètres.

Plus que centenaire, le CAS disputait seulement la deuxième finale de sa longue histoire. Une belle revanche, après les déboires de l'époque Dominique Einhorn. La mise en examen de l'ex-président du club avait coupé les jambes du CAS, obligé de refuser la montée et même de demander la descente en Fédérale 3, pour assurer la pérennité financière du club.

Dans le Sarladais, les supporters ont suivi la rencontre depuis Vitrac, les bars du sarladais, ou encore la caserne de pompiers de la ville, où les sapeurs ont hissé le drapeau bleu et noir tout en haut du bras élévateur du centre de secours. Au Coux, ou à La Chapelle-Aubareil, communes d'origine de plusieurs jours, les affiches de soutien décorent les villages depuis plusieurs jours. De retour à la maison, la fête promet d'être belle.