Le club de Rugby des débuts de Gabin Villière à Vire est déjà prêt pour le suivre pendant la Coupe du Monde

Dans un mois, le 08 septembre, le Quinze de France débutera la Coupe du Monde de Rugby en France face au All Blacks mais à Vire, le club de Rugby a déjà tout organisé pour suivre la rencontre et l'enfant du pays Gabin Villière.

"Dès le match d'ouverture, on organise un événement conjointement avec le bar virois le Gambrinus, l'un de nos principaux partenaires, détaille Hubert Durou, le président du Rugby Club du Bocage Virois. On va faire une animation avec un écran géant et une grande soirée où l'on aura je pense beaucoup de monde."

Car personne ne doute un instant que Gabin Villière qui a débuté le rugby à l'école de rugby du club ne fera pas parti du Mondial en France. " Gabin représente pour nous une belle locomotive, se réjouit Jérôme Olivier, son premier entraîneur. Je m'occupe toujours des moins de dix et moins de douze ans et ils ont une grosse fierté de jouer dans le même club que Gabin qui porte le maillot français. Cela met un peu le club en avant. Si tout se passe bien, normalement s'il n'y a pas trop de surprise il sera dans le groupe et même plus je pense. Il sera dans le Quinze majeur. Après, c'est vrai qu'avec l'année qu'il a passé on a toujours un peu d'anxiété. On croise les doigts pour que cela se passe bien (Sourire)."

"Les moins de dix et moins de douze ans ont une grosse fierté de jouer dans le même club que Gabin"

Gabin Villière a été victime en novembre dernier puis en janvier de deux fractures coup sur coup. L'ailier de Toulon est revenu juste à temps pour remporter la Challenge Cup avec son club et pour postuler pour la liste des 33 sélectionnés pour la prochaine Coupe du Monde qui sera dévoilée le 21 août prochain.

Un retour qui résume la volonté et l'énergie du garçon, lui qui a été capable d'atteindre le monde professionnel en étant natif d'une région où le Rugby est loin d'être le sport-roi. "Un de vos confrères avait titré Gabin Villière, l'Ovni du bocage", s'amuse le président du club de rugby Virois. Après avoir joué jusqu'à ses 17 ans dans le club de sa ville natale , Gabin Villière avait réussi à percer via Rouen et le Rugby à sept. Quatorze ans après avoir quitté le club de Vire, le voilà donc aux portes d'une Coupe du Monde de Rugby organisée en France.

"Il est moins connu à Vire que chez moi dans les Landes"

"Je vais être un petit peu dur mais Gabin à Vire, il est moins connu que chez moi dans les Landes, souligne Hubert Durou. J'ai la double culture du Rugby dans les Landes et en Normandie. Et je peux vous dire que Gabin est je pense plus connu (rires) chez moi à Meilhan et à Tartas dans les Landes qu'à Vire. Les gens le connaissent un peu mais comme il y a un intérêt un peu faible pour le Rugby, si vous faîtes un micro-trottoir à Vire je ne suis pas sûr que sur vingt personnes vous en ayez dix qui savent vraiment qui est Gabin et ce qu'il fait. En tout cas, ce qui est sûr c'est que les gamins qui sont actuellement à notre école de Rugby le connaissent évidemment, ils le badent carrément et veulent suivre son existence. C'est évident." Et le club de Rugby de Vire fera tout pendant la Compétition pour que sa ville natale soit derrière lui et soit fière de son International.