Le CO en demi-finale du Top 14 : 2.000 places allouées au club, un écran géant à Castres

Castres va tranquillement regarder le barrage entre Toulouse et La Rochelle ce samedi soir pour connaître son adversaire en demi-finale à Nice vendredi prochain. Matthias Rolland, directeur du club, fait le point sur les dernières infos avant ce rendez-vous.

Avez-vous pu profiter un peu de cette première place historique à l'issue de la saison régulière ?

"On n'a pas eu le temps de le digérer. On s'est déjà projeté sur la demi-finale à tous les niveaux : sportivement et au niveau de l'organisation pour nos supporters. On a vite basculé. C'est sûr qu'on est très contents, mais je pense qu'on réalisera à la fin du championnat que j'espère le plus tard possible."

Combien de supporters partiront à Nice ?

"On a vendu les 2.000 places qu'on avait à disposition en quelques heures. On est à la recherche de bus, c'est un jour scolaire. Ce n'est pas évident. On a une dizaine de bus, je pense qu'on pourra en faire sept ou huit de plus. On mobilise toutes les énergies pour amener nos supporters dans les meilleures conditions. Pour ceux qui ne pourront pas venir, la ville fait quelque chose place Soult. Un écran géant, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. On leur fera vivre le déplacement de l'intérieur avec des vidéos de l'hôtel des joueurs par exemple."

2.000 places, c'est tout ce que vous avez eu ?

1987 places pour être précis. C'est pareil pour les deux clubs. C'est faible mais sans doute à la dimension du stade de Nice. Les demies ça marche très bien, donc le contingent restant est assez faible. Tout ce qu'on avait au sein du CO est épuisé, il en reste quelques unes sur le site de la Ligue."

Après 2018, on rêve d'un nouveau Brennus dans le Tarn ?

"On est plus qu'à 80 minutes du Stade de France. C'était inattendu pour nous, presque inespéré de terminer premier de la phase régulière. On verra si c'est une saison réussie à la fin."