RUGBY : Le CS Bourgoin-Jallieu tourné vers l'avenir

Les rugbymen Ciel et Grenat disputent vendredi contre Narbonne leur dernier match de la saison de Pro D2 à domicile. Dors et déjà relégué sportivement en Fédérale 1, le club en grande difficulté financière prépare déjà la saison prochaine, et a jeudi dévoilé les contours de son nouveau projet.

Des investisseurs au relai

Dans ce projet le CSBJ se détache totalement de la société professionnelle, qui plombée par les dettes, s'oriente vers un dépôt de bilan. Le club repartirai alors uniquement via son association. dans laquelle de nouveau investisseurs, menés par le volubile entrepreneur André Roibet, mettraient de l'argent prés de 2 millions d'euros pour atteindre un budget total de 3 millions d'euros.

Vers un engagement en Fédérale 1 ?

André Roibet et le manager Richard Mc Clintock estiment qu'en procédant ainsi l'avenir du CSBJ ne serait pas mis en danger par un dépôt de bilan, la nouvelle entité n'étant pas tenue responsable des dettes. Par ailleurs les porteurs de ce nouveau projet assurent que la fédération a donné son aval pour intégrer les Ciel et Grenat en Fédérale 1 et pas plus bas. "Si on amène les garanties que l'on doit amener, rien ne nous empêchera d'être en Fédérale 1" explique André Roibet, pour qui le CSBJ doit à moyen terme viser un retour en Pro D2 "Si Bourgoin n'est pas en Pro D2 ou n'aspire pas à ça, on n'est pas crédible, et on trahi l'histoire du club. C'est sa place naturelle et je pense qu'au bout de deux ans on doit être en mesure de dire on veut monter"

L'association doit encore donner son accord

Ce projet doit encore obtenir l'accord du comité directeur de l'association qui se réunira la semaine prochaine, l'association qui depuis des mois entretient des rapports tendus avec le secteur professionnel. En attendant Richard Mc Clintock prépare son groupe, il a hier annoncé qu'une dizaine de joueurs de cette année serait conservé, qu'une vingtaine d'autres, essentiellement des régionaux, arriveraient. Autre annonce, celle du retour de Julien Bonnaire, en fin de carrière à Lyon, ce joueur emblématique pourrait donc revenir dans le club qui l'a révélé.