Biarritz, France

Le BO a tremblé, mais grâce à une énorme solidarité et une foi sans faille en leur groupe comme souvent cette saison à domicile, les joueurs biarrots ont arraché la victoire dans les dernières minutes avec un essai en force (75', Singer).

L'état d'esprit du BO

Une victoire cruciale pour la qualification. Et un deuxième succès en derby (7 ans que Biarritz n'avait pas réalisé ce doublé) qui pourrait être déterminant pour la suite. A l'image de leur demi-de-mêlée Maxime Lucu, les Biarrots respirent un air emprunt de joie et de soulagement.

Sur l'essai de la gagne "tout est remonté" avoue Maxime Lucu aux anges après la victoire du BO sur Bayonne (17-14) dans les dernières minutes du #derby#BOAB#ProD2#J22#FBsportpic.twitter.com/mjDmDReba9 — France Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) February 3, 2018

Les Biarrots ont pourtant failli perdre ce match. La soirée avait bien commencé pour le BO auteur, vent dans le dos et rideau de pluie dans la face des Bayonnais, d'un bien meilleur départ (10-0). Biarritz a même eu une balle de match sur un contre depuis ses 22m. Une balle de match mal négocié transformée en contre de 70m de l'ailier bayonnais Martin Laveau (10-7).

L'Aviron rate la balle de match et se mord les doigts

Face à un Aviron relancé, qui termine la 1re mi-temps en trombe, le BO se liquéfie, perd le fil, encaisse un essai de pénalité après une mêlée à 5m enfoncée et se retrouve à 13. Bayonne vire en tête à la mi-temps (10-14), mais rate à son tour une balle de match dès l'entame de la seconde période. Vent dans le dos, les Bayonnais gèrent mal et perdent un derby qu'ils avaient en main.

"J'espère qu'on va se retrouver en phase finale" Frustré Vincent Etcheto, l'entraineur bayonnais veut une revanche contre Biarritz encore vainqueur du #derby#BOAB (17-14) que les Bayonnais avaient en main #ProD2#J22#FBsportpic.twitter.com/G2VBXoa0Cg — France Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) February 3, 2018

Biarritz, seule équipe de Pro D2 toujours invaincue à domicile, peut célébrer ce 2e succès en derby cette saison. Une communion retrouvée entre le public et les joueurs accueillis par des supporters bouillants, 1h30 avant le match, malgré les conditions météorologiques.

Chauds les Biarrots pour l'arrivée des joueurs du BO ! Et ils sont où les Bayonnais ? Devant #FRAIRL ? #Derby#BOAB dès 20h @Bleu_Basque#FBsportpic.twitter.com/O75MvWJXfQ — France Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) February 3, 2018

Le derby devrait se poursuivre dans les prochains jours et prochaines semaines, mais cette fois dans les coulisses... et à distance au classement. Bayonne n'est pas encore éliminé d'une course à la qualification pour laquelle le BO a fait une excellente opération !

Les résultats de la 22e journée

#PROD2, J22

► 📅 Après la victoire du @BOPBweb ce soir il ne reste qu'un match à disputer lors de la J22.

Ce sera demain à 14h00 entre @usap_officiel et @ColomiersRugby ! 👇 pic.twitter.com/bDRPI0D8OD — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) February 3, 2018

