Le deuxième ligne Victor Lebas quitte Brive pour Oyonnax

La rumeur persistait autour du Stadium depuis déjà de nombreux mois. Elle a été officialisé ce mardi par le club d'Oyonnax. Les dirigeants "d'Oyo" annoncent le recrutement de Victor Lebas jusqu'en 2025.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Se relancer en dehors de la Corrèze

A 29 ans, le corrézien quitte donc le club qui l'a formé. Victor Lebas, formé à Brive, a passé plus de vingt ans dans ce club, champion de France Crabos 2011, capitaine des Espoirs avant de chercher à s'imposer dans le club de son coeur. Durant deux ans, le longiligne deuxième ligne s'était "exilé" à Angoulême, en Pro D2.Un exil pas du tout mal vécu par Victor Lebas, qui a pu enchaîner : titulaire, avec 27 matchs par saison pendant deux ans, le briviste avaient avoué avoir fait "son meilleur choix". "C'était une très bonne décision, je me suis bien acclimaté là-bas, et ça m'a permis de garder de la continuité mentale et physique" soulignait l'an dernier le joueur au micro de France Bleu Limousin.

Cette saison, malgré de bonnes performances, il avait été utilisé 17 fois, donc 15 matchs de Top 14 mais seulement 4 titularisations. C'est peut-être la même logique qui le guide aujourd'hui. Oyonnax est actuellement 3e de Pro D2 et bataille pour être directement qualifié pour les barrages et le championnat de deuxième division. L'an prochain, Victor Lebas pourrait donc peut-être évoluer en Top 14.