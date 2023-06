Le FC Grenoble rugby rétrogradé en Nationale 1, le club fait appel

Quelques jours après avoir manqué la montée en Top 14 de rugby, voilà que le FC Grenoble est relégué administrativement en Nationale pour raisons financières ! On savait que des nuages planaient encore au-dessus du club depuis le retrait, en novembre dernier, de 5 points dont trois fermes pour, déjà, des raisons de budget. Depuis la Ligue suivait de près l'évolution de la situation grenobloise, marquée notamment par l'annonce d'un changement de gouvernance et de l'arrivée potentielle de nouveaux partenaires, mais aussi par un fort déficit.

"Invraisemblance" et "incertitudes" budgétaires

Sauf que ça n'a pas l'air d'aller beaucoup mieux depuis. En tout cas le gendarme financier de la Ligue n'a pas traîné à rendre sa décision ce mardi soir après examen de al situation du FCG dans l'après-midi même. Selon le communiqué de la Ligue nationale de rugby, "après audition des dirigeants du club le 11 mai et analyse des pièces comptables", la formation de régulation du conseil de discipline du rugby français retire d'ore et déjà un total de 6 points (4 points + 2 points de sursis) pour la saison prochaine en raison de "l'incohérence et/oui invraisemblance du budget" et surtout, relègue le club en Nationale 1 "au constat de la situation nette retraitée négative prévisionnelle au 30 juin 2023 et du niveau des incertitudes budgétaires 2023/2024 non couvertes".

Grenoble fait appel

Une décision susceptible d'appel sous 7 jours mais le FCG Rugby n'a pas attendu ce délai. Il fait appel et tente de rassurer. "De nouveaux actionnaires, écrit le club dans un communiqué, sont entrés récemment au capital de la holding SPP détenant majoritairement le club avec la volonté de lui donner une nouvelle dynamique économique. Les dirigeants du Club souhaitent rassurer l’ensemble des partenaires, abonnés et supporters

quant à l’investissement de ses actionnaires qui apporteront toutes les garanties permettant à notre Club de continuer la saison prochaine en ProD2". Le club souffre d'un déficit avoisinant les 2 millions d'euros. Il faut espérer que la situation soit examinée rapidement et que les garanties soient suffisantes pour un appel, "qui n'est pas suspensif" dit la Ligue. Aux porte du Top 14 samedi, le FCG est ce soir officiellement, mais peut-être pas définitivement, en Nationale 1.