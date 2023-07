Rugby : le FCG maintenu en Pro D2

Grenoble jouera encore en Pro D2 de rugby la saison prochaine. Relégué le 6 juin dernier à cause de ses soucis financiers, le club de rugby grenoblois avait fait appel. Ses dirigeants ont été auditionnés pendant près de trois heures jeudi matin par une commission de la fédération française de rugby. Et après des heures d'attentes ils ont été informés du maintien du club en deuxième division.

ⓘ Publicité

"Une première victoire"

"Je suis très heureux, pour nous c'est une première victoire" a réagit Patrick Goffi, actuel actionnaire, revenu au club il y a quelques mois et qui devrait, dans les jours qui viennent, prendre la direction du FCG à la place de Nicolas Cuynat.

Malgré une saison sportivement remarquable, avec une finale de Pro D2 perdue contre Oyonnax , Grenoble était plombé par un déficit avoisinant les trois millions d'euros. Et si les Grenoblois et leurs supporters peuvent souffler, ils ne sortent pas totalement indemne de cette situation puisque la commission d'appel leur inflige également une pénalité de six points.

Grenoble commencera donc bien sa saison en Pro D2 le 18 août au stade des Alpes contre Mont-de-Marsan, mais avec six points en moins points au classement, une pénalité que le club peut encore contester.

Quoi qu'il en soit, le FCG va dans les prochains jours ouvrir un nouveau chapitre de son histoire, avec le retour donc de Patrick Goffi à la présidence. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il serait accompagné d'autres anciens dirigeants du club, comme le docteur Jean-Claude Perrin et Michel Ringeval. L'une des tâches de la nouvelle équipe dirigeante sera d'abord d'assainir la situation financière, qui malgré le maintien du club, reste délicate.