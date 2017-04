Le FCG une nouvelle fois largement battu, 54-14 à Montpellier

Outrageusement dominés en première mi-temps, les rugbymen Grenoblois n’ont pas tenu le choc lors de leur déplacement à Montpellier. Ils s’inclinent lourdement 54 à 14 après avoir concédé huit essais dont cinq en à peine une demi-heure.

Dès les premières minutes le FCG est secoué par les puissantes charges des Héraultais. Les Rouge et Bleu ne vont tenir que jusqu'au quart d’heure de jeu. Le MHR inscrit un premier essai par Reilhac à la 12ème minute. Accordé après arbitrage vidéo cet essai est litigieux, le deuxième, marqué dans la foulée par Tomane ne souffre lui d’aucune contestation. Après 15 minutes, et malgré une entame courageuse, Grenoble est mené 14-0. Et les affaires du FCG ne s’arrangent pas. A la 20ème minute Du Plessis conclu dans l’en-but la spécialité Montpelliéraine, un maul, pour faire passer le score à 21-0. Cela va trop vite pour les Grenoblois qui à chaque perte de balle se retrouvent en difficulté, Ouedraogo marque à la 25ème, Galletier à la 28ème (sur un mal encore). Cette première mi-temps vire au calvaire avec 5 essais et 33 points encaissés en à peine une demi-heure.

Une deuxième mi-temps -un peu- moins douloureuse

33-0 à la pause l’écart est déjà rédhibitoire pour Grenoble. La deuxième mi-temps est moins rythmée. Avec son avance conséquente Montpellier baisse le pied, le FCG lui parvient à mieux conserver le ballon et va même profiter d’une supériorité numérique pour sauver l’honneur en inscrivant son premier essai en force par Arnaud Héguy (33-7 64ème). Mais Grenoble ne gagnera pas la deuxième mi-temps, puisque les Héraultais se réveillent en fin de rencontre et vont à nouveau franchir la ligne d'essai à plusieurs reprises et dans la foulée marquent leur 6ème essai par Bazadze ( 40-7 68ème), puis un 7ème et un 8ème aux 72ème (White) et 74ème (Nadolo). Nemani marque le deuxième essai Grenoblois dans les dernières secondes, anecdotique car le FCG s’incline lourdement 54 à 14.

Le FCG officiellement relégué ce dimanche ?

Promis à la relégation en Pro D2 depuis de longues semaines, Grenoble pourrait l’être officiellement ce dimanche. En effet, dans les autres rencontres de cette 23ème journée le Stade Français s’est imposé à Bayonne (32-16) et Lyon à Castres (17-16). Les Grenoblois ne peuvent plus revenir ni sur les Parisiens, ni sur les Lyonnais. Reste seulement Brive qui joue à Clermont ce soir et le Stade Toulousain, 14 points devant le FCG. Si Toulouse et Brive prennent un point sur leurs déplacements respectifs à Clermont (samedi 20h45) et Toulon (dimanche 17h) la descente sera actée.