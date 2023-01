Le fils de Raphaël Ibanez, Mateo joueur de Blagnac, arrête sa saison pour soigner une leucémie

C'est son club qui l'annonce. Le fils du manager du XV de France Raphaël Ibanez, Mateo Ibanez, 3e ligne de Blagnac Rugby, arrête sa saison pour soigner une leucémie, plus couramment appelé cancer du sang. Le club haut-garonnais lui apporte son soutien.

"Courage étant le mot le plus juste pour décrire l’état d’esprit dont fait preuve notre flanker. Sa maturité, sa combativité et sa résilience l’accompagnant sur la voie de la guérison et d’un combat qu’il va remporter. Une lutte dans laquelle le Blagnac Rugby apportera, à chaque instant, un soutien sans faille à notre joueur, sa famille et ses proches."