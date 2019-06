Le futur coach du Stade Montois Rugby, David Darricarrère, champion du monde avec les Bleuets

Les rugbymans français des moins de 20 ans ont remporté le titre de champion du monde pour la deuxième fois consécutive. Une grande joie et fierté pour le coach landais et futur entraîneur du Stade Montois Rugby, David Darricarrère.

Mont-de-Marsan, France

Les Bleuets sont champions du monde pour la deuxième fois consécutive après leur victoire en finale du Mondial U20 contre l'Australie, samedi soir, 24-23. Dans l'effectif tricolore, trois montois, deux joueurs, Léo Coly et Alexandre De Nardi et un entraîneur, David Darricarrère. Le futur coach montois est très fier de ses joueurs et c'est l'un des rares à avoir deux titres de champions du monde en deux ans.

"Une grosse satisfaction" pour David Darricarrère

Le coach landais de l'équipe de France U20, parle d'une "grande fierté" quand il parle de ce titre de champion du monde parce qu'il a été plus _"_dur à aller chercher car la compétition se déroule à l'autre bout du monde (Argentine) et c'est vrai qu'on a connu quelques difficultés mais ça nous a construit et le résultat final n'en est que plus beau". Il va donc arriver à la préparation du Stade Montois Rugby avec un palmarès, un peu plus fourni qu'il y a quelques semaines.

Léo Coly, un espoir montois qui s'est révélé pendant le Mondial U20

Il y avait deux jeunes montois dans le groupe France de ce Mondial des moins de 20 ans, l'arrière Alexandre De Nardi et surtout le demi de mêlée Léo Coly, titulaire pour la finale contre l'Australie. Pour son futur coach à Mont-de-Marsan, David Darricarrère, cette compétition a fait "grandir" Léo Coly : "Il en a encore sous la pédale mais Léo a été très, très précieux dans son approche stratégique et tactique des matchs".