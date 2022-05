Le Grand Format de France Bleu Isère : de Grenoble à Toulouse en passant par Cardiff, l’envol d'Ange Capuozzo

Avant son départ pour Toulouse, l’arrière du FCG Ange Capuozzo (23 ans) se confie sur son parcours.

« Je me réveillais le matin en ayant rêvé d’avoir joué un match international » Ange Capuozzo

Ange Capuozzo est un enfant du rugby grenoblois. Né à Pont de Claix, c’est là qu’il a commencé à jouer à 5 ans : « J'avais des rêves, bien sûr, mais je me posais pas la question consciemment ‘je veux que ce soit mon métier, je veux jouer au rugby toute ma vie’. Mais c'était tout d'abord une évidence. C'est à dire que je sortais des cours et j'allais à l'entraînement, c'était une évidence, j'aimais ça, je voulais continuer. Et puis après, effectivement, il y avait des rêves, mais des vrais rêves que je me réveillais le matin en ayant rêvé de jouer un match international contre la Nouvelle-Zélande parce que la veille, j'ai vu un match à la télé des All Blacks. Donc ça, bien entendu que j'en ai toujours rêvé et que ça m'a toujours animé de jouer des grands matchs et de pouvoir jouer avec et contre les meilleurs joueurs de la planète. »

Ange Capuozzo dans les bras de Lucas Dupont lors de la victoire contre Béziers - Jacques Robert FCG

Son départ à Toulouse

Formé et couvé au FCG, Ange Capuozzo a commencé en équipe première il y a trois ans en mai 2019. Depuis, il s’est imposé jusqu’à devenir un joueur majeur dans son club formateur. Courtisé par plusieurs clubs de Top 14, celui qui est devenu international italien en début d’année a finalement choisi de poursuivre sa carrière dans le club le plus titré de France, le Stade Toulousain : « Ce qui me fait dire qu'il faut que j'y aille tout d'abord c'est la sollicitation, c'est à dire le fait qu'un club comme Toulouse m'appelle. Même si je n'avais pas été prêt, j'y serais allé en courant, parce que c'est un club qui a marqué et qui continue de marquer le rugby en France et même au niveau européen, donc d'avoir l'opportunité de porter ce maillot-là c'est une opportunité qui va se présenter peut-être une fois, mais qui va pas se représenter derrière. Elle est tellement belle cette opportunité que je ne pouvais pas la laisser passer. Mais la question de savoir si j'étais prêt, on se l'est posée avec mes proches et je pense être prêt. J'en suis même sûr, ça n'aurait sûrement pas été le cas il y a quelques mois ou quelques années en arrière. Mais aujourd'hui, je suis prêt à me sortir de cette zone de confort et à aller voir si ce que je fais aujourd'hui à Grenoble, je peux le faire ailleurs. »

L’exploit de Cardiff

Un choix de carrière fait avant qu’Ange Capuozzo n’affole l’Europe du rugby, un après-midi de mars 2022. Fraichement appelé en équipe d’Italie (ses grands-parents sont originaires de Naples), l’arrière offre, avec une relance dont il a le secret, à la squadra azzura sa première victoire dans le Tournoi depuis 7 ans, le tout au Millenium Stadium de Cardiff, un des temples de ce sport : « Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ça rassure. Parce que le Tournoi des 6 Nations c'est, je pense, un des niveaux les plus élevés au monde en terme de compétition c'est les meilleurs joueurs du rugby européen qui s'affrontent. Et effectivement, d'avoir pu "matcher" et d'avoir pu me jauger face à des joueurs exceptionnels à mon poste, comme Stuart Hogg contre l'Ecosse, ça nous permet de nous rassurer de nous dire que si finalement je ne suis pas complètement à la ramasse, c'est que je vais pouvoir aussi avoir mon mot à dire en Top14. Personnellement ça ne change pas grand-chose, après c'est l'environnement qui change et les sollicitations, le regard que les gens ont sur moi. »

Ange Capuozzo savoure la victoire au Pays de Galles avec ses proches © Maxppp - David Davies

« C’était un défaut, un point faible » Ange Capuozzo à propos de son gabarit

Un début de carrière fulgurant et pourtant, depuis ses débuts, beaucoup ont douté d’Ange Capuozzo, de sa capacité à jouer au plus haut niveau, la faute à un physique peu en adéquation avec les standards du rugby moderne. Avec son mètre 77 et ses 71 kilos, l’Isérois est un petit gabarit cela lui a joué des tours lorsqu’il était plus jeune, au point d’aller faire des examens : « C'était un défaut, c'était un point faible. Mes qualités n'étaient pas sous-estimées parce que j'étais plus léger, mais ça restait un défaut pour certaines personnes. J'étais bien plus petit que les autres, j'étais plus léger et même si on se bat en disant mais non, ce n’est pas grave, ce sont des faits. Donc je voulais aussi en avoir le cœur net en me rassurant. Je suis allé effectivement faire des radios du poignet pour voir le cartilage de croissance qu'il me restait encore. Il s'avère que j'étais en retard de un an ou deux dans ma croissance. Donc à l'époque je devais avoir quatorze ans, et donc ça faisait que ‘j'avais’ douze ans. Même si forcément en devenant adulte l'écart se rétrécit, cet écart je l'ai gardé pendant un petit bout de temps. Encore une fois j'aime bien me dire que ce qui est arrivé à cette période-là, c'est ce qui fait que je suis l'homme et le joueur que je suis aujourd'hui. Donc finalement je l'accepte et je suis persuadé que ça va servir aussi à beaucoup de monde pour prendre un peu de recul sur on va dire les mensurations types qu'on peut donner à des enfants de treize ans, quatorze ans. »

Aujourd’hui, après un début de carrière traversé à son image, c’est-à-dire à toute vitesse, Ange Capuozzo a déjà prouvé qu’il faisait le poids.