Le gros coup des espoirs de l'USAP

Perpignan, France

Les jeunes joueurs de l'USAP ne cessent d'enchaîner les belles prestations. Après le 56 à 00 contre Toulon, les jeunes Catalans ont gagné ce dimanche après-midi 28 à 19 sur le terrain du Racing.

Ce match opposait le deuxième au leader. Grâce à ce succès, l'USAP s'envole au classement général. C'est la dixième victoire en onze matchs. A 7 journées de la fin, l'USAP est solide leader avec plus de 8 points d'avance sur la zone de non qualification, elle est déjà en ballottage favorable pour accéder aux demi-finales.

Sur le terrain du Plessis-Robinson, l'USAP a inscrit 3 essais pour un seul encaissé. Elle menait 16-12 à la pause, 21 à 19 à quelques instants de la fin et a définitivement assuré son succès avec un essai en fin de match. La joie dans le vestiaire était on ne peut plus légitime. Les jeunes Catalans ont en plus bénéficié du soutien des supporters de l'USAP à Paris.