Le joueur de rugby d'Aix-en-Provence suspendu 26 semaines après ses injures racistes en match

La commission de la Ligue Nationale de Rugby sanctionne Ludovic Radosavljevic. Le joueur de 32 ans est reconnu responsable "d'infractions verbales et provocations". Il ne pourra pas jouer avant le 25 avril 2022, soit après la 28e journée du championnat qui sera donc quasiment terminé.

Le joueur de rugby d'Aix-en-Provence a proféré des insultes racistes contre un ailier de Nevers, le 3 septembre dernier, juste avant la mi-temps. "Je vais te brûler, mangeur de bananes" a entendu Christian Ambadiang, d'origine Camerounaise. "Rado", l’ancien joueur de Clermont et Castres, a reconnu immédiatement les faits et s'est excusé après la rencontre, ainsi que lors de l'audience ce mercredi devant la commission de discipline..

Il n'écope pas de la peine maximale

L'Aixois risquait jusqu'à un an de suspension. « Compte tenu de la particulière gravité de la situation et de la nature des faits qui lui sont reprochés, la Commission de discipline et des règlements a déterminé le point d’entrée de l’infraction à 52 semaines, soit la sanction maximale encourue », explique la LNR dans son communiqué. La peine maximale a été divisée par deux, compte tenu du casier vierge du joueur et de la reconnaissance des faits par l'auteur. Le fait qu'il ait regretté ses injures - "l’expression de remords" - a aussi joué en sa faveur.