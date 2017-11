Rugby - La Rochelle : "Le jour où j'ai marqué un essai aux All Blacks"

A quelques heures de la rencontre entre la France et la Nouvelle-Zélande en test match ce samedi, le consultant de France Bleu La Rochelle Didier Morin se souvient d'un autre affrontement, il y a 36 ans. Un France-All Blacks à La Rochelle, où il a même marqué un essai !

Didier Morin... vous entendez régulièrement sa voix sur France Bleu La Rochelle pour les matchs du Stade Rochelais, ou pour une analyse dans 100% rugby tous les vendredis de 17h30 à 18h. Mais le saviez vous, cet ancien ailier du Stade Rochelais dans les années 70 a porté à deux reprises le maillot de l'équipe de France.

La première, inoubliable, ce fût avec une sélection des meilleurs joueurs français du moment pour un France-All Blacks au stade Marcel Deflandre à La Rochelle. C'était le 17 novembre 1981.

Un essai en toute fin de match !

A l'époque, Jacques Fouroux, le sélectionneur avait retenu l'ailier rochelais Didier Morin, mais aussi le célèbre numéro 9 Jean-Pierre Elissalde ou encore un certain Patrice Lagisquet. Cette équipe-là "avait belle allure" sourit Didier Morinmême si elle s'était inclinée 17 à 13. Les bleus se sont battus jusqu'aux derniers moments... Patrice Lagisquet avait inscrit un essai à la 72e minute, et Didier Morin, en fin de match dans les arrêts de jeu. Le public était venu nombreux pour cette affiche, plus de 11 000 spectateurs avec de nombreux scolaires invités pour l'événement. "C'était incroyable de vivre ça sur ses terres!" se souvient Didier Morin.

Didier Morin a échangé son maillot avec celui de l'ailier néozélandais qui lui faisait face, maillot qu'il a donné à son fils aîné qui joue au rugby et qui s'entraîne régulièrement avec. Mais à sa deuxième sélection, en équipe de France A', il a cette fois conservé sa tunique tricolore. Un match disputé à Casablanca face à la sélection marocaine. La petite différence c'est qu'à l'époque Didier Morin portait la moustache !

Equipe de France A' à Casablanca. Au deuxième rang, Didier Morin est deuxième en partantde la gauche. ( Photo tirée du livre de Jean-Michel Blaizeau "115 ans d'histoire (s)" paru en décembre 2014 ) - Max Roy

Didier Morin, ancien ailier du Stade Rochelais, consultant de France Bleu La Rochelle ( Novembre 2017 ) © Radio France - Gérald Paris

Didier Morin, jour de son premier match avec le maillot de l'équipe de France face aux All Blacks Copier

France - Nouvelle-Zélande : ce samedi soir 21h au Stade de France à Paris.