Le Landais Benoît Dauga, légende du rugby, est décédé

Benoît Dauga (à droite) et Jean Le Droff (à gauche), lors de la fête des anciens joueurs du Football Club Auch Gers en 2014.

Il aura marqué l'histoire du rugby mondial. Le Landais Benoît Dauga est mort à l'âge de 80 ans, ce jeudi 3 novembre, à 16h. L'ancien international de rugby, né à Montgaillard, était malade depuis plusieurs années.

ⓘ Publicité

Surnommé le Grand Ferré, il compte 63 sélections en équipe de France, dont il a été neuf fois capitaine. Il signe 11 essais sous le maillot des Bleus, et il est notamment l'un des acteurs de la victoire française lors de trois Tournois des Cinq Nations, dont un Grand Chelem en 1968.

Le 12 janvier 1975, le Landais est victime d'un grave accident lors d'un match contre le Stade dijonnais, accident qui le laisse tétraplégique et met fin à sa carrière. Cependant, quasi-miraculé, il parviendra à nouveau à marcher, après une longue convalescence.

"C'est LA légende du rugby français"

Benoît Dauga fait partie de ceux qui avaient été surnommés "les mousquetaires", avec Guy Boniface, André Boniface et Christian Darrouy, quatre joueurs du Stade montois, qui jouaient eux aussi sous le maillot du XV de France.

"On a traversé toutes les mers du monde, on a fait beaucoup de chemin ensemble", raconte d'ailleurs Christian Darrouy. Cet ancien international se souvient d'"un type honnête, sûr, fiable, sur qui on peut compter. Il ne se déballonnait pas dans les matchs". "Il avait des mains énormes", décrit-il en riant, "donc quand il les fermait, cela faisait un poing énorme, il ne fallait le prendre dans le nez".

"C'était un type honnête, sûr, fiable, sur qui on peut compter." — Christian Darrouy, ancien joueur de l'équipe de France

Pour Christian Darrouy, Benoît Dauga a laissé sa trace dans l'histoire de son sport. "Pour moi Benoît, c’est LA légende du rugby français", ajoute-t-il.